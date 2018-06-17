Афины и Скопье подписали соглашение о новом названии Македонии

Афины и Скопье в воскресенье, 17 июня, подписали предварительное соглашение, в котором Греция обязалась признать соседнее государство под названием Республика Северная Македония. Документ скрепили подписями премьер-министр Македонии Зоран Заев и глава греческого правительства Алексис Ципрас.
На церемонии, которая состоялась на берегу греческого озера Преспа, присутствовали также министры иностранных дел двух государств, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан (Johannes Hahn) и представители ООН.
Соглашение вступит в силу после того, как его одобрят парламенты обеих стран. Кроме того, Македония проведет референдум по вопросу о переименовании. Подписание документа позволит Греции и Македонии "вместе войти в эпоху региональной стабильности и процветания", написал Ципрас в микроблоге Twitter.
По мнению Зорана Заева, решение греческой стороны позволит сохранить этническую и культурную идентичность Македонии.
Спор начался в 1991 году
Спор вокруг наименования государства Македония возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония.
Афины опасаются, что в случае закрепления названия "Македония" за соседней страной Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область. Из-за этого официальным названием Македонии в ООН с 1993 года является словосочетание "бывшая югославская республика Македония", а Греция блокирует вступление Скопье в Евросоюз и НАТО.
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