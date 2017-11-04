Афганистан заблокирует Telegram и WhatsApp

Правительство Афганистана готовит блокировку мессенджеров Telegram и WhatsApp, объясняя это необходимостью борьбы с террористами. Как сообщили в субботу, 4 ноября, местные СМИ, запрет сначала будет введен временно - на 20 дней.
Министерство коммуникационных и информационных технологий страны уточнило, что аккаунты ряда пользователей также будут заморожены на постоянной основе из соображений внутренней безопасности.
Инициатива властей уже подверглась критике со стороны членов Национального собрания - двухпалатного парламента страны, заявивших, что "правительство должно найти" ей альтернативы.
С начала года в Кабуле совершено около 17 терактов, повлекших за собой сотни жертв и раненых. Помимо группировки "Исламского государства", атаки совершает и радикальное движение "Талибан". По данным СМИ, оно зачастую использует мессенджеры и соцсети WhatsApp, Viber и Facebook для обмена сообщениями.
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