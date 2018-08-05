По прогнозам специалистов, к 2040 году количество рейсов увеличится на четыре миллиона. При этом пассажиропоток увеличится на 360 млн человек, информирует Gazeta.ru. Отмечается, что такой рост приведет к задержкам вылетов — количество рейсов с опозданием более, чем на час, увеличится примерно в семь раз.
Основной проблемой Евроконтроль назвал рост бюджетных авиакомпаний (лоукостеров). В качестве возможных путей решения проблемы предлагается расширить существующие аэропорты, или сократить число рейсов, увеличив при этом вместительность самолетов. Также возможным вариантом решения проблемы может стать развитие сети региональных аэропортов.
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