В сообщении отмечается, что все службы аэропорта работают в усиленном режиме и приносятся извинения пассажирам за вынужденное увеличение времени обслуживания, пишет newsru.com
По данным источников издания Frontnews, речь может идти об одной из модификаций вируса Petya.A, который использовался в июньской атаке. Издание пишет, что атаке подверглось компьютерная система киевского метро.
Также не работает сайт Государственной авиационной службы Украины, передает агентство "Интерфакс-Украина".
Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что в связи с получением ряда сообщений о росте кибер-угрозы, принимаются меры по повышению информационной безопасности. Сообщалось, что атакован и сайт самого министерства, но там это опровергли, заявив, что в Мининфраструктуры проводятся технические работы.
Напомним, что за последние полгода по миру прокатились уже две волны атак вирусов-шифровальщиков: 12 мая произошла атака вируса WannaCry, а 27 июня вирус-вымогатель Petya поразил, в том числе сети около 80 организаций в России и правительственную сеть на Украине. Оба вируса проникали на компьютеры, работающие на базе Windows, шифровали содержимое жестких дисков и требовали выкуп за восстановление данных. Атака вируса WannaCry затронула сотни тысяч компьютеров более чем в 150 странах, а атака Petya - свыше 10 тысяч компьютеров в 65 странах. От вирусов пострадал ряд российских компаний, включая "МегаФон" и "Роснефть", а в результате атаки Petya были зафиксированы единичные случаи заражения компьютеров в банках.
Вирус-вымогатель, который блокирует доступ к данным и требует 300 долларов в биткоинах за разблокировку, известен в различных модификациях еще с 2016 года.
Вредоносная программа распространяется через спам-письмо. В частности, первые версии Petya маскировались под резюме. Когда пользователь открывал зараженное письмо, на экране появлялась Windows-программа, требовавшая прав администратора.
Народный депутат Верховной Рады от "Народного фронта", член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что кибератака под видом внедрения вируса-вымогателя была организована со стороны российских спецслужб.
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