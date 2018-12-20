Аэропорт Гатвик в Лондоне вечером 19 декабря приостановил прием и отправку рейсов после того, как над аэродромом заметили два неопознанных беспилотника, сообщается на сайте аэропорта. Тысячи пассажиров не смогли улететь.
© Reuters / Scanpix

Аэропорт закрыли около 21:00 19 декабря (в полночь 20 декабря по Москве). Ночью взлетно-посадочную полосу открыли на 45 минут, после чего вновь закрыли. По состоянию на 9:15 утра 20 декабря (12:15 по Москве), аэропорт оставался закрыт. Представители Гатвика призвали пассажиров уточнять статус рейса у авиакомпаний.

Около 10 тысяч человек не смогли вылететь из аэропорта. Около шести тысяч человек переправили в другие аэропорты Великобритании и стран Европы. Самолеты, летящие в Гатвик, направляют в другие аэропорты.

Полиция графства Сассекс начала расследование. Утром 20 декабря над аэропортом видели полицейский вертолет, преследовавший беспилотники. Сбивать их не пытались.

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