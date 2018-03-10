Президент США Дональд Трамп согласен ответить на вопросы спецпрокурора по России Роберта Мюллера, если тот в свою очередь выполнит ряд условий, выдвинутых адвокатами Трампа. Об этом сообщила в пятницу, 9 марта, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванный "осведомленный источник".

По его словам, от Мюллера требуют не позднее чем через 60 дней после допроса Трампа прекратить расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы, а также ограничить перечень вопросов лишь "некоторыми отдельными темами". WSJ считает маловероятным, что Роберт Мюллер согласится пойти на такую сделку.

Мюллер запросил переписку Трампа

Официально Мюллер пока не вызывал Дональда Трампа на допрос, но стороны уже вступили в переговоры об условиях этой встречи. В начале этой недели стало известно, что Роберт Мюллер запросил переписку президента США и его девяти советников.

Речь идет об электронных и бумажных письмах, документах, данных о телефонных звонках и рукописных записях от 1 ноября 2015 года. К этому моменту Дональд Трамп уже активно вел избирательную кампанию. Роберт Мюллер был назначен спецпрокурором по РФ в мае 2017 года для расследования предполагаемого вмешательства Кремля в избирательную кампанию США.