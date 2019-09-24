"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине. Основные задачи, поставленные клиентом, – это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота. Они сейчас выполняются", – сказал Сердюк.

В свою очередь прокурор ГПУ Руслан Кравченко заявил: "Мы уверены, что приговор Оболонского райсуда города Киева – мотивированный и законный".

Янукович бежал из Украины в феврале 2014-го после Майдана и массовых протестов в Киеве, связанных с его действиями на посту президента и расстрелом участников Майдана. На родине на него были заведены несколько уголовных дел, в частности о превышении полномочий, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту "захвата государственной власти" в 2010 году. Власти Украины считают, что именно Янукович зимой 2014 года отдал приказ спецназу открыть огонь по демонстрантам на Майдане в Киеве, в результате чего погибли около 100 человек. Он сам это отрицает.

В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении "агрессивной войны против Украины со стороны России". Основанием для этого стало письмо, которое Янукович написал российскому президенту Владимиру Путину в марте 2014 года. К тому времени он уже был отстранен Верховной Радой от власти, но сам себя называл "легитимным президентом Украины".

В письме Янукович просил Путина направить войска на территорию страны "для защиты населения в Украине", где люди якобы преследовались по политическому и языковому признакам.

Путин в 2014 году заявлял об этом письме: "У нас есть прямое обращение действующего и легитимного, как я уже сказал, президента Украины Януковича об использовании Вооруженных Сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины".

Однако позже Янукович заявил, что просил не о войсках, а "предлагал рассмотреть вопрос о введении полицейской миротворческой миссии".

Янукович и Кремль считают, что отстранение бывшего президента от власти было "переворотом". Но пришедший ему на смену президент Петр Порошенко и его сторонники считают, что действовали на законных основаниях. 21 февраля 2014 года Янукович и сторонники Майдана во главе с Порошенко подписали соглашение об урегулировании политического кризиса в Украине.

Оно предусматривало немедленное возвращение к Конституции 2004 года, то есть к парламентско-президентской форме правления, формирование "правительства национального доверия", проведение конституционной реформы и досрочных выборов президента до конца 2014 года.

Также предусматривались вывод силовиков из центра Киева и сдача оппозицией оружия. Однако вместо выполнения этого соглашения Янукович бежал в Россию, по неподтвержденным данным, при участии российских силовиков.

Адвокаты Януковича ранее говорили, что он после бегства в Россию живет в Ростове со свидетельством о предоставлении временного убежища. Сам беглый президент заявлял: "Я свободно передвигаюсь по территории России и не нахожусь в списках Интерпола: могу выезжать в любую страну мира".