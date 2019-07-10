По словам Николая Полозова, теперь начнется следующая стадия - "ознакомление с материалами уголовного дела". Возможно, 17 июля суд рассмотрит ходатайство о продлении содержания моряков под стражей.
Pagrobti ukrainiečių jūreiviai
© Itar-Tass / Scanpix

Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. Об этом во вторник, 9 июля, написал на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов. "Предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств", - отметил юрист.

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Зеленский напрямую обратился к Путину с просьбой освободить моряков
По словам Полозова, теперь начнется следующая стадия - "ознакомление с материалами уголовного дела". Адвокат также сообщил, что, вероятнее всего, следствие на следующей неделе обратится в суд с ходатайством о продлении срока содержания моряков под стражей. Судебные заседания по продлению меры пресечения, возможно, пройдут 17 июля.

Конфликт в Керченском проливе

25 ноября 2018 года три украинских корабля были силой остановлены российской береговой охраной в международных водах неподалеку от аннексированного Россией Крыма при попытке пройти через Керченской пролив из Черного моря в Азовское. Украинское руководство считает захваченных Россией моряков военнопленными. Россия со своей стороны обвиняет их в нарушении ее государственной границы.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге потребовал от Москвы незамедлительно освободить и вернуть в Украину захваченные в Керченском проливе украинские суда и всех арестованных моряков. Не позднее 25 июня Украина и Россия должны были представить трибуналу отчет о выполнении этого решения. Москва изначально заявила, что выполнять его не намерена, поскольку предусмотренные конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров не применимы к инциденту в Керченском проливе, а трибунал по морскому праву не имеет юрисдикции в данном вопросе.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину на русском языке и попросил вернуть моряков в Украину. 29 июня на пресс-конференции после саммита G20 в Осаке Путин заявил, что "мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос (с моряками - Ред.) решим".

Deutsche Welle
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