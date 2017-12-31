Адвокат бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова - Джим Уолден - назвал деятельность Томаса Баха (Thomas Bach) на посту главы Международного олимпийского комитета (МОК) "не заслуживающей уважения" и заявил, что считает целесообразной его отставку из-за "заискивания перед влиятельной Россией". Об этом юрист сообщил британскому спортивному изданию Insidethegames, которое опубликовало интервью с ним в субботу, 30 декабря.

Уолден раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета, неоднократно подчеркивавшего, что МОК не способен обеспечить безопасность Родченкова, в ноябре 2015 года бежавшего в США и регулярно получающего из России угрозы.

Проживающий в Нью-Йорке адвокат также противопоставил ситуацию с российскими атлетами в южнокорейском Пхёнчхане и со сборной Кувейта на летних Олимпийских играх 2016 года. Тогда ее члены участвовали в Играх только как независимые спортсмены под олимпийским флагом. Деятельность МОК Кувейта была приостановлена из-за вмешательства государства в его работу. На церемонии открытия и закрытия Игр флаг нес волонтер.

Что касается россиян, то они смогут присутствовать в Пхёнчхане как "Олимпийские спортсмены из России". Кроме того, остается возможность того, что на церемонии закрытия Игр они пройдут под российским флагом. "Томас Бах просто не понимает, что вся эта ситуация разворачивается не вокруг Родченкова или Путина, и даже не вокруг российских атлетов. На кону стоят олимпийские идеалы", - подчеркнул Уолден.

Спецслужбы РФ ищут Родченкова в США

Ранее Уолден в интервью новостной службе Yahoo Уолден сообщил, что российские агенты, скорее всего, пытаются узнать местонахождения Григория Родченкова в США. "Если у них появится возможность, они его ликвидируют", - указал адвокат. При этом он сослался на предупреждение, поступившее от официального представителя администрации США.

Григорий Родченков ушел в отставку с поста главы Московской антидопинговой лаборатории после обвинений Всемирного антидопингового агентства (WADA) в сокрытии применения россиянами запрещенных стимуляторов. В январе 2016 года он переехал в США и весной того же года рассказал журналистам, что допинг на Олимпиаде в Сочи использовался в рамках государственной программы, а в подмене "грязных" проб атлетов участвовали российские спецслужбы.

После этого WADA инициировало расследование в отношении российских спортсменов. Разоблачения Родченкова сыграли решающую роль в решении МОК отстранить российскую сборную от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

В России против Родченкова возбудили уголовные дела по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями и "воспрепятствовании производству предварительного расследования".