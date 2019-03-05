Президент России Владимир Путин является "самым опасным парнем на планете", заявил бывший председатель объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Маллен.
Mike'as Mullenas
© Reuters/Scanpix

В интервью Fox Business News Маллен заявил, что США должны сохранять бдительность и проявлять осмотрительность в отношении стратегических ядерных вооружений Путина в Европе, которые, по его словам, повышают риски использования такого оружия для всех.

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"Думаю, президент Путин – самый опасный парень на планете", – сказал он, комментируя зловещее предостережение Путина о том, что новые российские ракеты будут направлены на Америку, если США развернут свои ракеты в Европе.

"Думаю, Путин совершенно серьезно говорил о том, что он предлагает сделать", – добавил Маллен.

Маллен также выступил с предупреждением по поводу госдолга США, заявив, что "огромный и растущий долг является самой значительной угрозой нашей национальной безопасности".

"Голос Америки"
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