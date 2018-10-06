Россия вкладывает существенные средства в развитие своего флота субмарин и намерена создать "асимметричную" угрозу США и НАТО. Об этом в пятницу, 5 октября, заявил командующий военно-морскими силами (ВМС) США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.
По его словам, ВМС России осознают, что не способны конкурировать на уровне авианосцев и крупных надводных кораблей. Российская сторона "продолжила заниматься исследованиями" в подводной сфере, поскольку именно в ней РФ видит вызов со стороны ВМС Соединенных Штатов, отметил адмирал. При этом американская сторона "сохраняет акустическое преимущество", подчеркнул Фогго, отвечая на вопрос, способны ли ВМС США определять местонахождение российских подводных лодок.
Сейчас у России в Черном море и восточной части Средиземного действуют шесть дизель-электрических субмарин класса "Кило", предназначенных для проведения атак, сообщил Фогго. Он выразил обеспокоенность тем, что крылатые ракеты для комплекса "Калибр" при запуске из европейских морей способны достичь любой из столиц стран Европы.
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