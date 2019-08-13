Администрация Трампа вводит новые правила получения грин-карт

Федеральное законодательство уже сегодня обязывает желающих получить вид на жительство доказать, что они не станут бременем для государства и не окажутся на государственном попечении, однако новые правила, о которых было объявлено в понедельник, содержат более подробный список программ, которые могут привести к дисквалификации.
Теперь сотрудники Службы гражданства и иммиграции при рассмотрении заявок на предоставление законного статуса в США будут учитывать программы социальной помощи наряду с другими факторами – такими, как образование, семейный доход и состояние здоровья.
Новые правила – одна из самых агрессивных инициатив администрации, направленных на ограничение легальной иммиграции. Белый дом стремится реформировать иммиграционную систему таким образом, чтобы наибольшее внимание уделялось профессиональным навыкам иммигрантов, а не воссоединению семей.
Правила вступят в силу в середине октября. Они не распространяются на американских граждан, даже в случае, если среди их родственников есть иммигранты, в отношении которых действуют эти требования.
Исполняющий обязанности директора Службы гражданства и иммиграции Кен Кучинелли заявил, что изменение правил соответствует иммиграционной повестке президента.
Иммигранты составляют небольшой процент в числе тех, кто получает государственную помощь, а многие в силу своего иммиграционного статуса вообще не имеют права ее получать.
Однако защитники прав мигрантов беспокоятся, что из-за новых правил иммигранты будут бояться обращаться за помощью, а иммиграционные органы смогут чаще отказывать в предоставлении легального статуса.
В среднем каждый год заявки на получение грин-карты подают 544 000 человек. При этом примерно 382 000 попадают в категории, на которые будут распространяться новые проверки.
В соответствии с новыми директивами, лицами, нуждающимися в государственном обеспечении, считаются те, кто "с большей вероятностью" будет получать помощь в течение более 12 месяцев за трехлетний период. Если кто-то получает два вида помощи, это считается за два месяца. В определение также были добавлены программа Medicaid, жилищная и продовольственная помощь.
После того, как осенью прошлого года были анонсированы планируемые изменения, Министерство внутренней безопасности получило более 266 000 комментариев от общественности. Это в три раза больше, чем обычно при изменении правил в ведомстве. В результате в правила были внесены некоторые поправки.
К примеру, беременным женщинам, пользующимся программой Medicaid или нуждающимся в государственной помощи, будут предоставлены исключения на время беременности и в течение 60 дней после рождения ребенка. Субсидии по Части D Medicare для малоимущих не будут считаться госпомощью. Также не будут учитываться льготы для несовершеннолетних, экстренная медицинская помощь, программы школьных обедов, усыновление и патронажное воспитание, студенческие кредиты и ипотеки, пользование благотворительными столовыми, убежищами для бездомных и помощь в случае стихийных бедствий.
Помимо информации о предыдущих местах работы желающим получить грин-карту нужно будет также подавать информацию об уплаченных налогах за три года.
Исключения из новых правил предусмотрены для действующих военнослужащих, беженцев и просителей убежища. Правила не будут применяться в ретроспективном порядке.
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