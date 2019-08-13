Администрация Трампа вводит новые правила получения грин-карт

Администрация Дональда Трампа вводит новые правила, позволяющие отказывать в получении грин-карт иммигрантам, пользующимся программой медицинского страхования Medicaid, продовольственными талонами, ваучерами на недвижимость и иными видами социальной помощи. Это может осложнить получение легального статуса в США для некоторых категорий иммигрантов.
D.Trumpas
© AFP / Scanpix

Федеральное законодательство уже сегодня обязывает желающих получить вид на жительство доказать, что они не станут бременем для государства и не окажутся на государственном попечении, однако новые правила, о которых было объявлено в понедельник, содержат более подробный список программ, которые могут привести к дисквалификации.

Статьи по теме:
В отношении двойного гражданства Европейский союз - рай  (3)
Украинский политолог в Литве: большинство русских в Украине хотят борща и вареников, а не щей и блинов  (242)

Теперь сотрудники Службы гражданства и иммиграции при рассмотрении заявок на предоставление законного статуса в США будут учитывать программы социальной помощи наряду с другими факторами – такими, как образование, семейный доход и состояние здоровья.

Новые правила – одна из самых агрессивных инициатив администрации, направленных на ограничение легальной иммиграции. Белый дом стремится реформировать иммиграционную систему таким образом, чтобы наибольшее внимание уделялось профессиональным навыкам иммигрантов, а не воссоединению семей.

Правила вступят в силу в середине октября. Они не распространяются на американских граждан, даже в случае, если среди их родственников есть иммигранты, в отношении которых действуют эти требования.

Исполняющий обязанности директора Службы гражданства и иммиграции Кен Кучинелли заявил, что изменение правил соответствует иммиграционной повестке президента.

Иммигранты составляют небольшой процент в числе тех, кто получает государственную помощь, а многие в силу своего иммиграционного статуса вообще не имеют права ее получать.

Однако защитники прав мигрантов беспокоятся, что из-за новых правил иммигранты будут бояться обращаться за помощью, а иммиграционные органы смогут чаще отказывать в предоставлении легального статуса.

В среднем каждый год заявки на получение грин-карты подают 544 000 человек. При этом примерно 382 000 попадают в категории, на которые будут распространяться новые проверки.

В соответствии с новыми директивами, лицами, нуждающимися в государственном обеспечении, считаются те, кто "с большей вероятностью" будет получать помощь в течение более 12 месяцев за трехлетний период. Если кто-то получает два вида помощи, это считается за два месяца. В определение также были добавлены программа Medicaid, жилищная и продовольственная помощь.

После того, как осенью прошлого года были анонсированы планируемые изменения, Министерство внутренней безопасности получило более 266 000 комментариев от общественности. Это в три раза больше, чем обычно при изменении правил в ведомстве. В результате в правила были внесены некоторые поправки.

К примеру, беременным женщинам, пользующимся программой Medicaid или нуждающимся в государственной помощи, будут предоставлены исключения на время беременности и в течение 60 дней после рождения ребенка. Субсидии по Части D Medicare для малоимущих не будут считаться госпомощью. Также не будут учитываться льготы для несовершеннолетних, экстренная медицинская помощь, программы школьных обедов, усыновление и патронажное воспитание, студенческие кредиты и ипотеки, пользование благотворительными столовыми, убежищами для бездомных и помощь в случае стихийных бедствий.

Помимо информации о предыдущих местах работы желающим получить грин-карту нужно будет также подавать информацию об уплаченных налогах за три года.

Исключения из новых правил предусмотрены для действующих военнослужащих, беженцев и просителей убежища. Правила не будут применяться в ретроспективном порядке.

"Голос Америки"
Статьи по теме:

"Он может забрать их в Голливуд". Вице-премьер Италии ответил Ричарду Гиру на призыв спасти мигрантов (6)

Американский актер Ричард Гир призвал правительство...

Как учительница и пожарный переселились в горы Колорадо: в Литве не было перспектив "У нас в Америке" (16)

На подъезде к дому, где проживают Раса и Эдвардас...

Успех литовки в США: от продавщицы - до руководителя в крупнейшем банке (74)

Литовка Айсте Аллен впервые приехала в США в...

В мире

ВИДЕО: В Сиднее неизвестный с ножом напал на прохожих. Одна женщина погибла

Неизвестный, вооруженный ножом, напал на прохожих на...

"Секс-будки" в старом аэропорту: в Берлине хотят открыть бордель быстрого обслуживания (2)

Многое повидавший за свою историю берлинский аэропорт...

Бывшего президента Киргизии заподозрили в попытке госпереворота и убийстве (1)

В Генпрокуратуре Киргизии сообщили, что Алмазбека...

Администрация Трампа вводит новые правила получения грин-карт

Администрация Дональда Трампа вводит новые правила,...

Трамп: США "узнают многое" из взрыва российской ракеты (8)

Президент США Дональд Трамп заявил, что США "узнают...

TOP новостей

V. Matijošaitis ir jo įmonės valdomi sklypai V. Matijošaičio įmonės valdomi sklypai

Бизнес мэра Каунаса: было озеро – сейчас появятся дома (8)

В красочном и ценном каунасском заповеднике в озеро...

Торговые сети определились: только одна не будет продавать алкоголь 2 сентября

Запрет на продажу алкоголя в Литве 1 сентября в день...

В Литве хотят отказаться от традиционных SIM-карт для телефонов

В Литве предлагают начать использовать встроенный...

loftas Loftas su antresole/ Foto: Benas Šileika

Молодежь в Литве не хочет жить в хрущевках: жилье должно быть новым и дешевым (5)

"Я дома провожу немного времени. В рабочий день вечером...

В Литве снова идут ливневые дожди (2)

Во вторник ночью начнутся интенсивные дожди, особенно...