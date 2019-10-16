Администрация Трампа предлагает план, призванный повысить спрос на биотопливо

Предлагается рассчитывать объем биотоплива, которое НПЗ должны будут добавлять в свою продукцию, на основе усредненного трехлетнего показателя, в соответствии с рекомендациями Министерства энергетики. Это может повысить спрос на биотопливо и успокоить фермеров, которые были возмущены решением снять с 31 компании обязательства по Стандарту возобновляемого топлива.
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