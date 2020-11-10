Сам американский лидер по-прежнему не участвует в публичных мероприятиях и остается в Белом доме. Он, однако, продолжил публиковать сообщения в Twitter, в которых снова выдвинул необоснованные обвинения в связи с "беспрецедентными и незаконными" нарушениями в ходе голосования.
Между тем, вслед за отставкой по требованию главы Белого дома руководителя Пентагона Марка Эспера, как прогнозирует AP, могут последовать и другие. Так, агентство со ссылкой на помощников республиканца сообщило, что под ударом могут оказаться директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хэспел и глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) Энтони Фаучи.
Байден создал рабочую группу по борьбе с пандемией
Между тем демократ Джозеф Байден, который, по прогнозам ведущих американских СМИ, победил на выборах, объявил о создании рабочей группы в составе 13 человек по борьбе с пандемией.
"Мы можем спасти десятки тысяч жизней, если каждый будет носить маску в течение следующих нескольких месяцев. Речь идет не о жизнях демократов и республиканцев. А о жизнях американцев", — сказал Байден в Уилмингтоне (штат Делавэр), где его предвыборный штаб регулярно проводил встречи в онлайн-формате перед выборами 3 ноября. "Так что, пожалуйста, умоляю вас: наденьте маску. Сделайте это для себя. Для своего соседа. Маска — это не политическое заявление, это хороший способ начать объединять страну", — добавил демократ. В состав оперативной группы вошли, в частности, бывший главный хирург США Вивек Мерти, а также Дэвид Кесслер, экс-комиссар Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (Food and Drug Administration, FDA).
Заседание коллегии выборщиков состоится в декабре
Официально победителя выборов объявляют 538 членов коллегии выборщиков, голосование которых запланировано на 14 декабря. Новый президент вступит в должность 20 января 2021 года, после церемонии инаугурации, которая пройдет на ступенях Капитолия в Вашингтоне. В ходе всего периода до указанной даты команда Байдена будет определяться с распределением постов в предстоящей администрации.
Избирательная кампания нынешнего года, проходившая в условиях пандемии коронавируса, была очень напряженной. 7 ноября, после того как ряд ведущих американских СМИ спрогнозировал победу Джозефа Байдена, действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что отказывается признавать результаты выборов.
Байдена поздравили Меркель и Макрон
Между тем Байдена уже поздравили с избранием канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие главы государств и правительств, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом Меркель призвала Вашингтон к тесному трансатлантическому партнерству. "США и Германия как часть ЕС должны сплотиться, чтобы преодолеть крупные вызовы нашего времени", — сказала она в Берлине.
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