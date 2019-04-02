Владимир Зеленский почти не дает больших интервью, хотя во время работы штаба демонстрирует открытость прессе. На следующий день после первого тура выборов в киевской студии Настоящего Времени на вопросы о стратегии кандидата в президенты отвечал Айварас Абромавичус, член команды Владимира Зеленского.
Абромавичус – литовский и украинский предприниматель, совладелец инвестиционной компании, в прошлом – министр экономического развития Украины, назначенный после Майдана как реформатор.
— Мы вас и пригласили как члена команды Владимира Зеленского. Тем более вы в Украине известны как человек, который приехал сюда, чтобы двигать реформы.
— Я не приехал сюда, я здесь уже 10 лет живу.
— Я имела в виду, пришли в правительство Украины как новое лицо, реформатор, который должен был изменить страну. Одна из основных претензий к Зеленскому сейчас – это его закрытость от журналистов. Я помню интервью Гордону, я помню интервью "Украинской правде" после разгоревшегося скандала о бизнесе в РФ. И, собственно, все. Дальше он играет в теннис с коллегой из РБК и проигрывает ему интервью, но насколько я знаю, еще не дал. Не приходит на дебаты. Нет ответов на важные вопросы, которые есть у общества. Откуда такая политика?
— Во-первых, я хотел бы сказать, что вчера в штабе была феноменальная атмосфера, было несколько сотен иностранных и местных журналистов. И такой атмосферы, они сами говорили, что не было никогда в истории украинских выборов.
— Мы все это показывали в прямом эфире.
— То есть максимальная открытость, очень креативно все сделано, доступ к самому Владимиру был на протяжении достаточно длительного периода. И я бы хотел сказать, что я и хотел бы видеть такую Украину – с плоской структурой управления, без каких-то больших начальников, все на энтузиазме, все на креативе.
Что касается его избирательной кампании, я не являюсь политтехнологом, экспертом в избирательных кампаниях, но считаю, что конкретно эта избирательная кампания войдет в учебники многих стран среди тех, которые интересуются этой тематикой. Просто феноменальная.
— Избирательная кампания была очень успешной, это показали результаты первого тура. Но я об общении с журналистами.
— То, что нет ответа на какие-то очень важные вопросы до сих пор, – это мы увидим уже в ближайшем будущем, многих волнует, кто будет у него в команде. В том числе на последней встрече с бизнес-ассоциацией и вчера сразу после объявления результатов по экзитполам Владимир подтвердил, что до конца второго тура он объявит о пяти ключевых коллегах, которых будет назначать. И я считаю, что он объявит достойных.
— Давайте сойдемся на том, вы говорите, что он все-таки будет открытее для журналистов перед вторым туром.
— Что касается кадровой политики.
— Для журналистов?
— Я не являюсь его пиар-менеджером. Была достаточно широкая встреча с представителями СМИ в штабе буквально три недели назад, [на которой присутствовали] все самые важные издания в мире – от Economist до всех остальных. Поэтому, я считаю, что он будет продолжать в том же духе.
— Есть ли план у команды Зеленского, что делать в случае победы во втором туре? Я имею в виду в связи с тем, что нет большинства в парламенте, соответственно, нет коалиции, соответственно, нет своего генпрокурора, своего главы Службы безопасности Украины и так далее.
— Я считаю, что Владимир в случае победы ожидает сотрудничать в позитивном русле и с парламентом, и с правительством. Есть множество инициатив, которые по единственной причине – отсутствие политической воли – не принимаются в парламенте и в правительстве, есть много новых наработок, особенно что касается борьбы с коррупцией.
— К вам уже переходят депутаты, я не могу понять? Нужно 226 голосов, для того чтобы, например, проголосовать за кандидатуру генерального прокурора. Где их взять?
— Я считаю, что у нас парламент все-таки настроен на то, чтобы двигать страну в правильном направлении.
— Есть уже те, кто предлагают свое участие, свой голос?
— Люди в парламенте – в том числе и опытные политики, и конечно же, они смотрят на будущее, в том числе свое политическое будущее. И конечно же, знают, что Владимир верит, что его президентство может быть успешным только в том случае, если хорошо показать себя на ближайших парламентских выборах. Поэтому все это понимают. И я думаю, что как раз это будет некий такой предохранитель от неправильных решений.
— Делаю вывод, что кто-то уже какие-то переговоры ведет. Международный валютный фонд – один из ключевых, собственно, основной донор Украины, и Владимир Зеленский в том самом упомянутом мной интервью Гордону высказал, мягко говоря, не до конца профессиональное понимание роли Международного валютного фонда в экономике Украины. Тут вы со мной согласитесь, я надеюсь.
— Я не могу с вами согласиться, потому что это интервью было еще до того, как он стал кандидатом в президенты. Если вы ссылаетесь на зимнее [интервью].
— Оно было до того, безусловно. Но я говорю о профессиональном понимании.
— Лучше ссылаться на его высказывания, что касается Международного валютного фонда, из самых последних его встреч, которые тоже были live-streaming. Из встречи с бизнес-ассоциациями, где он четко всем самым заинтересованным лицам бизнес-комьюнити Украины сказал, что считает, что Международный валютный фонд – некий якорь реформ и гарант макроэкономической стабильности и нужно, конечно, с этим фондом продолжить сотрудничество до тех пор, пока не выплатим долги.
— То есть разрыва ждать не стоит, он изменил уже свою позицию?
— Сегодня можно посмотреть на реакцию рынков – валютного рынка, рынка облигаций, рынка ценных бумаг в Лондоне, Варшаве и в Украине. И можно сказать, что рынки на его победу в первом туре среагировали спокойно. Поэтому никаких сенсаций, каких-то очень серьезных колебаний не стоит ожидать.
— Как вам работается в команде с человеком, которого связывают с Игорем Коломойским – украинским олигархом? Вы, будучи министром, всячески пытались ограничить его влияние на государственную компанию "Укрнафта", и он вас обозвал, если я не ошибаюсь, обезьяной, появившейся из ниоткуда. И теперь вы работаете в этой команде.
— Я считаю Владимира абсолютно самостоятельным, состоявшимся, мегауспешным человеком в своей отрасли. Считаю, что успешные люди могут быть успешны во многих сферах. Абсолютно самостоятельный, я вижу, что у человека правильный набор ценностей. Я вижу его семью, у которой тоже правильный набор ценностей. Я считаю, что в случае его избрания президентом Украины это будет достойный лидер нашей нации.
Американцы все меньше занимаются сексом. Почему? (2)
Доля взрослых жителей США, не занимавшихся сексом на...
Расследование гибели совладелицы S7 Филевой не будет быстрым
DW собрала последние сведения о разбившемся под...
Абромавичюс рассказал о планах Зеленского (4)
После подсчета 97,1% голосов избирателей кандидат в...
"Исламское государство" разгромлено, но не исчезло
Джихадистский халифат уничтожен, однако многие...
Ядерный бомбардировщик США отработал бомбометание по базе Балтфлота РФ (21)
Ядерный бомбардировщик США Boeing B-52H Stratofortress был...
TOP новостей
Трудно поверить: Польша уже не рай дешевых продуктов (107)
Миф развенчан: соседняя Польша понемногу утрачивает...
Сколько в этом году будут стоить пасхальные яйца (6)
Приближается Пасха , растут продажи яиц. По подсчетам,...
Гарри Каспаров - о выборах в Украине: "Молчать и завидовать" (159)
Политик, чемпион мира по шахматам, организатор Форума...
Профсоюз тюремных врачей проводит пикет у здания правительства Литвы (2)
Профсоюз медработников системы учреждений лишения...
Автопарк компании CityBee пополнил зеленый автомобиль "Жигули" (23)
В 1979 г. в Японии появился первый переносной магнитофон...