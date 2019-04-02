Владимир Зеленский почти не дает больших интервью, хотя во время работы штаба демонстрирует открытость прессе. На следующий день после первого тура выборов в киевской студии Настоящего Времени на вопросы о стратегии кандидата в президенты отвечал Айварас Абромавичус, член команды Владимира Зеленского.

Абромавичус – литовский и украинский предприниматель, совладелец инвестиционной компании, в прошлом – министр экономического развития Украины, назначенный после Майдана как реформатор.

— Мы вас и пригласили как члена команды Владимира Зеленского. Тем более вы в Украине известны как человек, который приехал сюда, чтобы двигать реформы.

— Я не приехал сюда, я здесь уже 10 лет живу.

— Я имела в виду, пришли в правительство Украины как новое лицо, реформатор, который должен был изменить страну. Одна из основных претензий к Зеленскому сейчас – это его закрытость от журналистов. Я помню интервью Гордону, я помню интервью "Украинской правде" после разгоревшегося скандала о бизнесе в РФ. И, собственно, все. Дальше он играет в теннис с коллегой из РБК и проигрывает ему интервью, но насколько я знаю, еще не дал. Не приходит на дебаты. Нет ответов на важные вопросы, которые есть у общества. Откуда такая политика?

— Во-первых, я хотел бы сказать, что вчера в штабе была феноменальная атмосфера, было несколько сотен иностранных и местных журналистов. И такой атмосферы, они сами говорили, что не было никогда в истории украинских выборов.

— Мы все это показывали в прямом эфире.

— То есть максимальная открытость, очень креативно все сделано, доступ к самому Владимиру был на протяжении достаточно длительного периода. И я бы хотел сказать, что я и хотел бы видеть такую Украину – с плоской структурой управления, без каких-то больших начальников, все на энтузиазме, все на креативе.

Что касается его избирательной кампании, я не являюсь политтехнологом, экспертом в избирательных кампаниях, но считаю, что конкретно эта избирательная кампания войдет в учебники многих стран среди тех, которые интересуются этой тематикой. Просто феноменальная.

— Избирательная кампания была очень успешной, это показали результаты первого тура. Но я об общении с журналистами.

— То, что нет ответа на какие-то очень важные вопросы до сих пор, – это мы увидим уже в ближайшем будущем, многих волнует, кто будет у него в команде. В том числе на последней встрече с бизнес-ассоциацией и вчера сразу после объявления результатов по экзитполам Владимир подтвердил, что до конца второго тура он объявит о пяти ключевых коллегах, которых будет назначать. И я считаю, что он объявит достойных.

​— Давайте сойдемся на том, вы говорите, что он все-таки будет открытее для журналистов перед вторым туром.

— Что касается кадровой политики.

— Для журналистов?

— Я не являюсь его пиар-менеджером. Была достаточно широкая встреча с представителями СМИ в штабе буквально три недели назад, [на которой присутствовали] все самые важные издания в мире – от Economist до всех остальных. Поэтому, я считаю, что он будет продолжать в том же духе.

— Есть ли план у команды Зеленского, что делать в случае победы во втором туре? Я имею в виду в связи с тем, что нет большинства в парламенте, соответственно, нет коалиции, соответственно, нет своего генпрокурора, своего главы Службы безопасности Украины и так далее.

— Я считаю, что Владимир в случае победы ожидает сотрудничать в позитивном русле и с парламентом, и с правительством. Есть множество инициатив, которые по единственной причине – отсутствие политической воли – не принимаются в парламенте и в правительстве, есть много новых наработок, особенно что касается борьбы с коррупцией.

— К вам уже переходят депутаты, я не могу понять? Нужно 226 голосов, для того чтобы, например, проголосовать за кандидатуру генерального прокурора. Где их взять?

— Я считаю, что у нас парламент все-таки настроен на то, чтобы двигать страну в правильном направлении.

— Есть уже те, кто предлагают свое участие, свой голос?

— Люди в парламенте – в том числе и опытные политики, и конечно же, они смотрят на будущее, в том числе свое политическое будущее. И конечно же, знают, что Владимир верит, что его президентство может быть успешным только в том случае, если хорошо показать себя на ближайших парламентских выборах. Поэтому все это понимают. И я думаю, что как раз это будет некий такой предохранитель от неправильных решений.

— Делаю вывод, что кто-то уже какие-то переговоры ведет. Международный валютный фонд – один из ключевых, собственно, основной донор Украины, и Владимир Зеленский в том самом упомянутом мной интервью Гордону высказал, мягко говоря, не до конца профессиональное понимание роли Международного валютного фонда в экономике Украины. Тут вы со мной согласитесь, я надеюсь.

— Я не могу с вами согласиться, потому что это интервью было еще до того, как он стал кандидатом в президенты. Если вы ссылаетесь на зимнее [интервью].

— Оно было до того, безусловно. Но я говорю о профессиональном понимании.

— Лучше ссылаться на его высказывания, что касается Международного валютного фонда, из самых последних его встреч, которые тоже были live-streaming. Из встречи с бизнес-ассоциациями, где он четко всем самым заинтересованным лицам бизнес-комьюнити Украины сказал, что считает, что Международный валютный фонд – некий якорь реформ и гарант макроэкономической стабильности и нужно, конечно, с этим фондом продолжить сотрудничество до тех пор, пока не выплатим долги.

— То есть разрыва ждать не стоит, он изменил уже свою позицию?

— Сегодня можно посмотреть на реакцию рынков – валютного рынка, рынка облигаций, рынка ценных бумаг в Лондоне, Варшаве и в Украине. И можно сказать, что рынки на его победу в первом туре среагировали спокойно. Поэтому никаких сенсаций, каких-то очень серьезных колебаний не стоит ожидать.

— Как вам работается в команде с человеком, которого связывают с Игорем Коломойским – украинским олигархом? Вы, будучи министром, всячески пытались ограничить его влияние на государственную компанию "Укрнафта", и он вас обозвал, если я не ошибаюсь, обезьяной, появившейся из ниоткуда. И теперь вы работаете в этой команде.

— Я считаю Владимира абсолютно самостоятельным, состоявшимся, мегауспешным человеком в своей отрасли. Считаю, что успешные люди могут быть успешны во многих сферах. Абсолютно самостоятельный, я вижу, что у человека правильный набор ценностей. Я вижу его семью, у которой тоже правильный набор ценностей. Я считаю, что в случае его избрания президентом Украины это будет достойный лидер нашей нации.