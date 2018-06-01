По данным издания, Абрамович больше не нуждается в британской визе, так как гражданство Израиля дает ему право находиться на территории Соединенного Королевства до полугода. Правда, без визы бизнесмен не имеет права работать в Великобритании, где он владеет футбольным клубом "Челси". Впрочем, Абрамович "не занимает никакой официальной должности" в ФК, отмечает газета.
Ранее стало известно, что на фоне проблем с получением новой визы Абрамовичем был заморожен проект строительства нового стадиона "Челси". В руководстве клуба это объяснили "неблагоприятным инвестиционным климатом".
Британская виза истекла у Абрамовича в апреле. О том, что с получением новых документов возникли сложности, сообщало издание The Bell.
По данным британской прессы, для выдачи визы власти Британии потребовали у Абрамовича раскрыть происхождение его капитала. Отмечалось, что это связано с новым стандартом проверок, вступившем в силу в королевстве. Впрочем, в окружении бизнесмена эту информацию опровергли.
Тем не менее в Кремле действия британских властей назвали примером недружественного отношения к российскому бизнесу, писал "Коммерсант". "Наш бизнес сталкивается с различными проявлениями недобросовестного и недружественного отношения", — приводило издание слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Он также назвал происходящее свидетельством "беспрецедентной русофобской мании в Великобритании", которая спровоцирована так называемым "делом Скрипалей".
Речь идет об инциденте в Солбери, где, по данным британских властей, в начале марта был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил в произошедшем Москву, что спровоцировало ухудшение отношений двух стран.
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