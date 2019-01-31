По его словам, японская сторона стремится для подписания мирного договора определить принадлежность островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
"Северные территории (южные Курильские острова) — это наши исконные территории. Изменений в этой позиции нет", — сказал Абэ.
Ранее Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ условились по итогам встречи в Сингапуре ускорить переговорный процесс на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, предполагающей возможность передачи Токио нескольких островов Курильской гряды на определенных условиях.
Путин заявил, что в Совместной декларации не зафиксирован ряд пунктов: не указано основание для передачи островов, а также под чьим суверенитетом острова останутся. По словам президента РФ, в связи с этим переговоры на основе Совместной декларации требуют серьезной проработки.
Синдзо Абэ в ходе переговоров с Путиным заявил, что в случае возможной передачи японской стороне части южных Курильских островов там не будут размещены военные базы США.
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