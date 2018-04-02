Как отмечается, явка избирателей на выборах главы Египта составила 41,05%.
Соперником действующего президента на выборах был малоизвестный политик Муса Мустафа Муса. Он набрал 2,92% голосов.
Абдель Фаттах ас-Сиси принесет присягу перед Палатой представителей в начале июня 2018 года, после чего начнется отсчет его второго срока.
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