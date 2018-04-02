Как отмечается, явка избирателей на выборах главы Египта составила 41,05%.

Соперником действующего президента на выборах был малоизвестный политик Муса Мустафа Муса. Он набрал 2,92% голосов.

Абдель Фаттах ас-Сиси принесет присягу перед Палатой представителей в начале июня 2018 года, после чего начнется отсчет его второго срока.