Телеканал утверждает, что у британских следователей сложилась довольно четкая картина произошедшего. По данным источников телеканала, они полагают, что было использовано отравляющее вещество в виде порошка, который впрыснули в систему вентиляции автомобиля Скрипаля.

Отметим, что в субботу на сайте Скотленд-Ярда появился повторный запрос к тем, кто видел машину Скрипаля в Солсбери в день покушения 4 марта - темно-вишневый BMW 320D с номером D09 WAO.

Помимо Скрипаля, его дочери Юлии и офицера полиции, дозу химиката в мизерных количествах могли получить еще более 30 человек, сообщает телеканал. У них, впрочем, симптомы малозаметны.

"Это субстанция времен "холодной войны", которой, как они заявляли, у них никогда не было", - приводит телеканал слова о России, сказанные неназванными собеседниками, представляющими британское разведсообщество. (Цитата по "Интерфаксу".)

Собеседник ABC также подчеркнул, что Скрипаля, скорее всего, хотели убить, а не просто напугать или нанести вред здоровью.

В воскресенье глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что у Великобритании есть доказательства разработки нервно-паралитических отравляющих веществ, в том числе "Новичка", в России на протяжении последних 10 лет. В понедельник вещество, которым отравили Скрипаля, передадут экспертам Организации по запрещению химического оружия для анализа в ведущих лабораториях мира, сообщил он.

Британия подозревает Россию в организации химической атаки в Солсбери, в результате чего были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия объявила, что их отравили с использованием разработанного в СССР нервно-паралитического вещества "Новичок", и выслала 23 дипломатов РФ. Сергей Скрипаль и Юлия находятся в больнице в критическом состоянии.

Накануне российский МИД заявил о высылке 23 дипломатов в Британию. Помимо этого российские власти решили упразднить генконсульство в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета.