95 новых случаев за сутки: в Латвии новый пик заболеваемости Covid-19

По информации эпидемиологов, путь заражения 63 пациентов известен, четверо заболевших вернулись из-за границы (Украина, Россия и Австрия), источник заражения в 28 случаях устанавливается.

С начала пандемии в Латвии сделано 320 018 тестов на Covid-19, заболели 1824 человека. На сегодняшний день 1304 пациента выздоровели, 37 человек скончались.

За прошедшие сутки госпитализированы пять пациентов с Covid-19. В больницах находятся 19 пациентов с новым коронавирусом, у 18 — заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время коронавирусом в Латвии больны 480 человек.

Прежде самое большое количество случаев "Covid-19" за сутки было зарегистрировано 1 апреля — 48.