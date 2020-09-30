aA
За прошедшие сутки в Латвии сделан 4271 тест на Covid-19, выявлено 95 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).
95 новых случаев за сутки: в Латвии новый пик заболеваемости Covid-19
© Reuters / Scanpix

По информации эпидемиологов, путь заражения 63 пациентов известен, четверо заболевших вернулись из-за границы (Украина, Россия и Австрия), источник заражения в 28 случаях устанавливается.

С начала пандемии в Латвии сделано 320 018 тестов на Covid-19, заболели 1824 человека. На сегодняшний день 1304 пациента выздоровели, 37 человек скончались.

За прошедшие сутки госпитализированы пять пациентов с Covid-19. В больницах находятся 19 пациентов с новым коронавирусом, у 18 — заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.

Статьи по теме:
Премьер Литвы опроверг слухи о введении карантина с 16 октября  (16)
За последние сутки в Литве установили 115 случаев коронавируса  (21)

В настоящее время коронавирусом в Латвии больны 480 человек.

Прежде самое большое количество случаев "Covid-19" за сутки было зарегистрировано 1 апреля — 48.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Витаутас Ландсбергис оценил инициативы Макрона в связи с Россией: главы стран не должны опускаться до такого (223)

Главы государств не должны доходить до такого, когда...

Премьер Литвы опроверг слухи о введении карантина с 16 октября (16)

В обществе и в социальных сетях распространяют слухи о...

Опрос перед выборами в парламент Литвы: идет ожесточенная борьба (101)

До парламентских выборов в Литве времени осталось...

Глава Государственной комиссии: некоторые независимые поставщики вводят будущих клиентов в заблуждение (7)

В Литве начался процесс либерализации рынка...

За последние сутки в Литве установили 115 случаев коронавируса (21)

За последние сутки в Литве установили 115 новых случаев...

|Maža didelių žinių kaina