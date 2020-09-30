95 новых случаев за сутки: в Латвии новый пик заболеваемости Covid-19

По информации эпидемиологов, путь заражения 63 пациентов известен, четверо заболевших вернулись из-за границы (Украина, Россия и Австрия), источник заражения в 28 случаях устанавливается.
С начала пандемии в Латвии сделано 320 018 тестов на Covid-19, заболели 1824 человека. На сегодняшний день 1304 пациента выздоровели, 37 человек скончались.
За прошедшие сутки госпитализированы пять пациентов с Covid-19. В больницах находятся 19 пациентов с новым коронавирусом, у 18 — заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.
В настоящее время коронавирусом в Латвии больны 480 человек.
Прежде самое большое количество случаев "Covid-19" за сутки было зарегистрировано 1 апреля — 48.
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