92-летняя американка убила сына, чтобы он не отдал ее в дом престарелых

Анне Мэй Блессинг предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Согласно полицейским документам, она несколько дней обдумывала решение своего сына отправить ее на попечение.
"Ты забрал мою жизнь, поэтому я забираю твою", — как сообщается, сказала она, когда полиция выводила ее из дома в Аризоне, в котором она проживала со своим сыном и его подругой.
Блессинг сообщила полиции, что после убийства намеревалась покончить с собой.
Убийство произошло утром 2 июля в городе Фаунтин-Хиллс, говорится в официальных документах полиции, оказавшихся в распоряжении местных СМИ.
72-летний сын Блессинг, имя которого не называется, хотел, чтобы его мать переехала в дом престарелых, потому что с ней стало трудно жить вместе.
Как уточняется в заявлении местной полиции, Блессинг спрятала пистолет и револьвер в карманах своего халата, после чего зашла в его спальню.
В ходе возникшей перепалки она вытащила один из револьверов, купленный еще в 1970-х годах, и выстрелила в сына.
Позже прибывшая на место происшествия полиция обнаружила труп сына с двумя огнестрельными ранениям в области шеи и челюсти.
Выстрелив в сына, Блессинг навела револьвер и на его 57-летнюю подругу, которой удалось выхватить оружие и отбросить его в угол комнаты.
Тогда Блессинг достала другой пистолет, который, как она сообщила полиции, ей подарил муж — тоже еще в 1970-х годах.
Подруге сына удалось выбить и это оружие из ее рук, после чего — сбежать и позвонить в полицию.
Прибывшие полицейские обнаружили Блессинг в кресле-качалке в своей спальне. Она сказала, что "ее нужно усыпить" за то, что она совершила.
Женщине предъявлено обвинение в убийстве первой степени, нападении при отягчающих обстоятельствах и незаконном лишении свободы. Залог установлен в размере 500 тысяч долларов.
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