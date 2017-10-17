По информации суда, в январе 2016 года женщина публично заявляла, что Холокоста не существовало. Она также отрицала массовые убийства в газовых камерах в концентрационном лагере Освенцим, заявляя, что в этом факте "нет ничего правдивого".
Во время перерыва в заседании суда Хафербек повторила свою точку зрения. "В Освенциме не применялось отравление газом", — цитирует ее слова агентство dpa.
Адвокат подсудимой настаивал на том, что судебное преследование Хафербек является нарушением права на свободу мнений. Сама Хафербек утверждала, что ее высказывания были цитатами из книги, которую она продемонстрировала в зале суда. Однако суд счел, что все сказанное женщиной было "ее собственной речью".
Ранее Хафербек неоднократно судили по аналогичным обвинениям. Начиная с 2015 года она уже не менее пяти раз была приговорена к лишению свободы, однако приговоры не вступили в силу, поскольку она их оспаривала. В августе 2017 года Хафербек была приговорена к двум годам тюрьмы за отрицание преступлений нацистского режима.
Археологи-любители указали, где искать Янтарную комнату
Немецкие археологи-любители пришли к выводу, что...
У здания парламента в Киеве проходит массовый митинг протеста (24)
В Киеве сотни людей во вторник, 17 октября, собрались у...
Латвия за три года потратит 31 млн евро на укрепление границ с Россией и Беларуси (3)
Правительство разрешило Министерству внутренних дел...
88-летняя жительница Германии осуждена за отрицание Холокоста
Суд в Берлине приговорил 88-летнюю жительницу земли...
Суд в Мадриде арестовал двух лидеров каталонских сепаратистов (2)
Руководители главных каталонских общественных...
TOP новостей
В Литве начинается обнародование сообщений агентов КГБ (26)
Центр исследований геноцида и резистенции жителей...
Науседа: в Литве средняя зарплата очень небольшая (31)
По данным Eurostat, каждый третий житель Литвы живет на...
В счетах появилась новая строка расходов - оплата долгов неплательщиков (74)
Для клиентов центрального отопления – холодный душ от...
Глава Rokiškio sūris: спасибо, что переплачиваете за литовскую продукцию (3)
"Спасибо (литовским – DELFI) потребителям за то, что они...
Политический обозреватель: Lidl оскорбил 3/4 жителей Литвы (33)
Lidl оскорбил 3/4 жителей Литвы тем, что в рекламе нового...