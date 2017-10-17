88-летняя жительница Германии осуждена за отрицание Холокоста

По информации суда, в январе 2016 года женщина публично заявляла, что Холокоста не существовало. Она также отрицала массовые убийства в газовых камерах в концентрационном лагере Освенцим, заявляя, что в этом факте "нет ничего правдивого".

Во время перерыва в заседании суда Хафербек повторила свою точку зрения. "В Освенциме не применялось отравление газом", — цитирует ее слова агентство dpa.

Адвокат подсудимой настаивал на том, что судебное преследование Хафербек является нарушением права на свободу мнений. Сама Хафербек утверждала, что ее высказывания были цитатами из книги, которую она продемонстрировала в зале суда. Однако суд счел, что все сказанное женщиной было "ее собственной речью".

Ранее Хафербек неоднократно судили по аналогичным обвинениям. Начиная с 2015 года она уже не менее пяти раз была приговорена к лишению свободы, однако приговоры не вступили в силу, поскольку она их оспаривала. В августе 2017 года Хафербек была приговорена к двум годам тюрьмы за отрицание преступлений нацистского режима.