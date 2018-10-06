86 процентов немцев выступают за введение законодательного запрета на пользование мобильными телефонами в школах. Таковы результаты опроса, который провел социологический институт Kantar Public для журнала Der Spiegel, опубликованные в субботу, 6 октября.
Такой запрет уже действует во Франции. Там школьникам до 16 лет запрещено пользоваться мобильными телефонами с начала до конца учебного дня. Мобильное устройство, если его вообще берут в школу, должно оставаться в кармане школьника в выключенном состоянии.
Проведенный опрос также показал, что почти три четверти немцев полагают, что мобильники и смартфоны негативно влияют на развитие детей. В то же время почти половина респондентов (48 процентов) считает, что смартфоны скорее позитивно влияют на семейную жизнь, поскольку облегчают договоренности о встрече или общение. Однако 43 процента респондентов выразили мнение, что мобильники скорее негативно влияют на семейную жизнь.
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