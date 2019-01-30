Лишь для 13% опрошенных будущее Грузии в НАТО неприемлемо, а — 9% выступают против европейской интеграции страны.

При этом как и в предыдущих исследованиях NDI, число противников вступления Грузии в НАТО и ЕС наиболее высокое среди регионов Грузии населенных этническими меньшинствами. Так в указанных поселениях в декабре 18% выступили против и 58% — за членство Грузии в ЕС. Что касается НАТО, 24% населения регионов, где в основном проживают этнические меньшинства, не желает видеть страну в НАТО, при этом 48% ­­­ — выступили за членство Грузии в Североатлантическом Альянсе.

В опросе NDI принимали участие 2 205 человека. Он проводился с 6 ноября по 20 декабря 2018 года по всей Грузии за исключением оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона.

Прогресс и болевые точки

За полгода на 11 процентных пунктов увеличилось количество людей, которые считают, что страна развивается в "правильном направлении". Такую позицию в декабре 2018 года зафиксировали 29% респондентов NDI (18% в июне 2018). При этом 38% опрошенных сказали, что Грузия развивается в "неправильном направлении" (40% в июне 2018), а 30% — (36% в июне 2018) полагают, что ситуация в Грузии "вообще не меняется".

Также, согласно последнему исследованию NDI, население Грузии видит улучшение в таких сферах как свобода слова, здравоохранение, развитие на пути в ЕС и НАТО, независимость СМИ и образование.

"Несмотря на то что население видит некоторый прогресс, особенно с точки зрения поддержки НАТО и ЕС, некоторые важные вопросы для граждан всё еще требуют особого внимания со стороны лиц, принимающих решения. Эти вопросы: судебная система, рост уровня криминала и слабая экономика",— заявила 28 января в своем комментарии для СМИ Лора Торнтон, директор тбилисского офиса NDI.

Пятерку наиболее важных вопросов, волнующих население, как и в предыдущие годы, составили рабочие места (51%), бедность (38%), рост цен/инфляция (37%), территориальная целостность (27%), пенсии (25%).

При этом 43% опрошенных NDI считают, что за последние десять лет криминогенная ситуация в Грузии ухудшилась, 32% полагают что в данной сфере не наблюдаются изменений, а 18% — видят улучшение.

В то же время только 21% респондентов недовольны деятельностью грузинской полиции и 67% оценивают работу полиции положительно.

Другие вопросы

Что касается экологии, большинство населения Грузии (57%) назвали загрязнение воздуха наиболее волнующей их проблемой (57%), затем следует безопасность пищевых продуктов (44%) и наличие опасных веществ в пищевых продуктах (40%).

50% населения Грузии довольны качеством государственного образования, а 34% считают его уровень неприемлемым.

Что касается знания иностранных языков, согласно последнему опросу NDI, тут лидерство остается у русского языка. 21% опрошенных заявили, что владеют им в совершенстве, 45% расценили свои познания в русском как "средние", а 21% сказали, что знают русский на элементарном уровне. При этом 12% заявили, что совершенно не знают этого языка.

Одновременно, 7% населения считает, что владеет в совершенстве английским, 15% опрошенных отметили, что имеют "средний уровень", 16% — "элементарный", а 60% — не владеют этим языком.

Касательно доступа к интернету, 62% респондентов сказали, что пользуются сетью по крайней мере один раз в неделю, 7% — реже, а 30% опрошенных NDI сказали, что никогда не употребляют интернет.

Реакция в Тбилиси

Грузинская оппозиция в своих комментариях насчет последнего опроса NDI обратила внимание на высокую поддержку евроатлантической интеграции среди населения страны. В партии экс-президента Михаила Саакашвили "ЕНД" назвали эту тенденцию "обнадеживающей", а в парламентском меньшинстве — партии "Европейская Грузия", предупредили, что данная статистика не является поводом для расслабления.

"Несмотря на вредительскую политику нашего руководства, в нашем обществе нет шанса на победу у сил, которые желают сдвинуть нашу страну с взятого фундаментального курса в другую сторону. Одновременно, это не должно нам дать повод для ложной уверенности" — заявил лидер парламентского меньшинства Гига Бокерия.

Комментируя рост преступлений, о которых говорится в последнем исследовании NDI, представители властей заявили, что для сокращения фактов правонарушений необходимо принять меры, но сделать это следует таким образом, чтобы не возвратиться в "эпоху нулевой толерантности" Михаила Саакашвили, когда, по словам представителя правящей партии, депутата Нукри Кантария, "всех сажали".

"Увеличение статистики произошло за счет роста мелких преступлений, семейного насилия, роста случаев воровства, часто правонарушители несовершеннолетние... при обнаружении к примеру, отломанного зеркала на автомобиле, реакцией части общественности наверное будет требование посадить преступника, хотя я думаю, все же надо найти иной выход", — заявил депутат от правящей партии.

Примечательно, что итоги другой части исследования NDI, которая содержит политические рейтинги, будет опубликована в среду, 30 января.