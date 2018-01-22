Об этом свидетельствует отчет организации Oxfam, которая помогает людям, оказавшимся за чертой бедности и пострадавшим от гендерного неравенства.
Общее состояние самых богатых людей мира с 2010 года выросло на 13%. Оно увеличивается в шесть раз быстрее, чем зарплаты обычных рабочих и служащих.
«Для директора одного из пяти крупнейших мировых брендов моды потребуется всего четыре дня, чтобы заработать деньги, которые работник швейной фабрики в Бангладеш заработает за всю свою жизнь», — говорится в исследовании Oxfam.
Исполнительный директор организации Винни Бьянима считает, что рост состояния миллиардеров демонстрирует не развитие мировой экономики, а провал существующей системы. «Люди, которые шьют одежду, делают телефоны и выращивают еду, эксплуатируются для того, чтобы обеспечить стабильные поставки дешевых товаров и увеличить прибыль корпораций и инвесторов-миллиардеров», — указал Бьянима.
Oxfam указывает, что по всему миру женщины зарабатывают стабильно меньше мужчин. Обычно они работают на низкооплачиваемых должностях и в небезопасных местах. Организация указывает, что эксплуатации подвергаются рабочие во всех странах мира — как в Бангладеш, так и в США.
По подсчетам Oxfam, состояние богатейших людей мира составляет около 426 миллиардов долларов. Таким же состоянием владеют еще 3,6 миллиарда беднейших людей мира. У каждого из них есть примерно по 118 долларов.
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