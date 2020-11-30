56 из 193 стран-участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в совместном заявлении осудили отравление Алексея Навального, совершенное в России химическим нервно-паралитическим ядом группы "Новичок". Документ, представленный на 25-й сессии Конференции государств - участников ОЗХО, опубликовала британская делегация в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 30 ноября.

Помимо Великобритании, к заявлению присоединились все страны Евросоюза, Норвегия, Албания, Черногория, Австралия, США, Канада, Новая Зеландия и другие государства. 56 стран выразили "полное доверие заключению независимых экспертов ОЗХО, согласно которому Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", а также "обеспокоенность" в связи с тем, что вещество такого же типа уже применялось против бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году.

Использование химоружия неприемлемо ни при каких условиях и вызывает "крайние опасения", отмечается в заявлении. Страны призывают Россию, на чьей территории был отравлен Навальный, к "оперативному и прозрачному расследованию" этого инцидента. Тем самым Москва окажет содействие Конференции ОЗХО, которая должна контролировать соблюдение Конвенции о запрещении химического оружия, отмечается далее.

Отравление Навального

Навальный был отравлен 20 августа, он потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин. Политик находился в искусственной коме 19 суток.

Проведя по просьбе берлинской клиники "Шарите" токсикологический анализ проб, взятых у Навального, эксперты спецлаборатории бундесвера обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции, Франции а также эксперты ОЗХО. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.