Преступник, на счету которого как минимум пять убийств, так и не был пойман, и следствие по этому делу остается открытым.

Факт расшифровки послания подтвердило ФБР.

"Надеюсь, что вам не скучно, пока вы пытаетесь меня поймать. Это был не я в телепрограмме[...] Я не боюсь газовой камеры, потому что она поскорее отправит меня в рай, так как у меня теперь достаточно рабов, которые на меня пашут", - написано в послании, которое убийца отослал в газету San Francisco Chronicle 8 ноября 1969 года.

При этом слово рай, по-английски paradise, несколько раз написано с ошибкой - "paradice".

Упомянутая в шифровке телепрограмма - это телешоу Джима Данбара "AM San Francisco", где в октябре 1969 года гостем студии был юрист Мелвин Белли. Тогда на прямой эфир позвонил некто, назвавшийся "Зодиаком", и сказал: "Я не хочу идти в газовую камеру".

Расшифровщиков, занимавшихся "посланием 340", трое: веб-дизайнер из Вирджинии Дэвид Оранчак, математик из Австралии Сэм Блейк и программист из Бельгии Ярл ван Эйке, который является автором одной из программ для расшифровки кодов AZD.

В выложенном на YouTube видео Дэвид Оранчак, занимавшийся этой проблемой с 2006 года, рассказывает, что на расшифровку ушло много месяцев, и объясняет, как именно это удалось сделать с помощью Блейка и Эйка.

Видеорассказу предшествует сообщение о том, что команда дешифровщиков посвящает это открытие жертвам и их близким и надеется на то, что справедливость в конечном счете восторжествует.

"Зодиак" так и не был пойман, а его личность до сих пор не установлена.

ФБР, подтвердив факт расшифровки "послания 340", как оно было известно в следопытских кругах, заявило в "Твиттере", что продолжает искать преступника и из уважения к памяти жертв и их близким воздерживается от дальнейших комментариев.

Сам преступник в письмах, которые он отсылал в разные местные газеты, утверждал, что на его счету 37 убийств, однако следователи установили семь жертв.

Серия убийств, приписываемых "Зодиаку", началась в декабре 1968 года, когда в своем автомобиле были убиты мужчина и женщина. В июле 1969 года было совершено схожее покушение на другую пару, однако мужчина выжил.

В том же году у озера было совершено нападение на мужчину и женщину с нанесением колото-режущих ран и вновь мужчина выжил.

Как пишет San Francisco Chronicle, последней жертвой "Зодиака" стал таксист Пол Стин, застреленный в октябре 1969 в Сан-Франциско. Газета напоминает, что, поскольку речь идет об убийстве, дело остается открытым, пока преступник не будет установлен.

Бывший инспектор полиции Джанрико Пьеруччи, занимавшийся делом "Зодиака" до выхода на пенсию в 2017 году, сказал газете, что расшифровка послания не добавляет ничего нового к раскрытию этих преступлений.

"Что на самом деле нужно, так это: называется ли какое-то конкретное место? Адрес? Какая-то зацепка, которую ты можешь разгадать? Какой-то конкретный человек, место работы - что-то, что бы давало тебе какой-то намек на то, кто это мог быть?" - сказал бывший инспектор.

Как напоминает газета San Francisco Chronicle, есть еще два нерасшифрованных послания от "Зодиака", в одном из которых он, возможно, раскрывает свое имя. Во всяком случае, именно такое обещание он дал в одном из своих писем в газету.

"Вот над этим теперь надо работать этим взломщикам кодов. Нам нужно его имя", - прокомментировал Пьеруччи.

Несмотря на массу различных доморощенных теорий по поводу личности "Зодиака", как пишет San Francisco Chronicle, единственным подозреваемым, которого называло следствие, был ветеран ВМС, осужденный педофил Артур Ли Аллен из города Вальехо в штате Калифорния.

Однако Аллен умер в 1992 году в возрасте 58 от сердечного приступа, и полиция так и не успела собрать все необходимые улики против него.

Это нераскрытое дело легло в основу двух фильмов - триллера "Грязный Гарри" (1971) с Клинтом Иствудом в роли крутого полицейского и детективной драмы "Зодиак" (2007) с Робертом Дауни-младшим и Марком Руффало.