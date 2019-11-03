500 евро: зарплаты украинцев вырастут?

По его словам, прогноз включает два сценария, которые учитывают влияние внешних и внутренних факторов, и базируются на прогнозных расчетах развития экономики страны в 2020-2022 годах.
Согласно прогнозу по базовому сценарию (сценарий №1), в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,7% (предыдущий прогноз - 3,3%), в 2021 году - на 3,8% (сохранился), в 2022 году - на 4,1% (сохранился).
Средняя номинальная зарплата работников на конец 2022-го планируется в 16 014 гривен, конец 2021 года – 14 187 гривен, 2020 – 12 497 гривен.
Безработица прогнозируется на уровне 8,1% в 2020 году, 7,9% - в 2021 и 7,5% - в 2022 году.
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