Огонь вспыхнул сразу. Палах, объятый пламенем, пробежал несколько шагов, упал и покатился по асфальту. Прохожие бросились к нему и потушили огонь своими пальто, после чего юношу отправили в больницу. У него было обожжено 85% процентов тела, но он был в сознании. Палах прожил еще три дня и умер 19 января.

Мотивы своего поступка Палах объяснил в письмах, которые оставил на месте самоподжога. В них он прямо говорил, что его поступок – протест против вторжения советских танков в Чехословакию в августе 1968 года.

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"Он хотел пробудить нас от летаргии, побороть цензуру и абсурд, в котором мы тогда жили", – замечает одногруппница Палаха Ивана Жижкова.

Смерть студента потрясла Чехословакию. На его похороны 25 января пришли тысячи людей, а сама церемония превратилась в одну из крупнейших акций протеста в Чехии против ввода советских войск. Не остались в стороне и чехословацкие газеты. Несмотря на то, что оккупация продолжалась уже несколько месяцев, пресса в существенной мере еще оставалась свободной. Журналисты широко освещали бурную реакцию чехословаков на поступок Палаха и жестко осуждали причину его акции, то есть ввод советских войск.

"Похороны печальны, даже когда светит солнце. В субботу солнца не было", – замечала Rude Pravo.

"Поступок студента Яна Палаха и его смерть поразили страну", – констатировала Mladá Fronta.

"Тихая демонстрация десятков тысяч человек", – передавала репортаж с похорон Svobodné Slovo.

​Западные СМИ также не скрывали мотивов поступка Палаха и осуждали советскую оккупацию Чехословакии.

"Он поджег себя возле Национального музея, изрешеченного тысячами советских пуль, выпущенных во время вторжения 21 августа", – описывала произошедшее The Herald Journal (США).

"Чешский мученик", – характеризовала Палаха французская Paris Match.

"Самосожжение как антисоветский протест", – замечала немецкая Honnefer Volkszeitung.

"Запоздалая жертва российского вторжения", – называла Палаха испанская Hoja oficial de la provincia de Barcelona.

А вот советская пресса мотивы поступка Палаха не раскрывала, и это вызывало особенное возмущение западных СМИ. Они не могли поверить своим глазам, когда видели реплики в "Правде", что в смерти Палаха виноваты "антисоциалистические силы". Или что "Ян Палах думал, что обливает себя "жидкостью для фокусов", и хотел напугать людей, оставаясь в полной безопасности".

Несмотря на цензуру, которая была в СССР и которая вскоре установилась в Чехословакии, Ян Палах все равно стал "факелом свободы" и символом борьбы против советской оккупации.