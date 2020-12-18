50 лет компании Airbus. Как Евросоюз стал лидером мирового авиастроения

Airbus SE - это европейская компания

Штаб-квартира и головной завод Airbus находятся во Франции, в Тулузе, однако называть компанию французской, тем не менее, нельзя. Ведь ее второй ключевой завод, специализирующийся как раз на выпуске самой массовой и востребованной фирменной модели - хорошо известных всем нам по полетам в отпуск или командировки среднемагистральных аэробусов семейства A320, находится в немецком Гамбурге. Значит, фирма франко-германская?

Тоже неверно. К компании практически с самого начала присоединилась Испания, а чуть позже четвертым участником стала Великобритания. К тому же следует учитывать, что акционерное общество Airbus SE (SE обозначает юридическую форму европейской компании) зарегистрировано в Нидерландах и именно там проводит свои годовые собрания.

Так что самое правильное - называть самолетостроителя, которому 18 декабря 2020 года исполнилось 50 лет, европейской компанией, компанией Евросоюза. Собственно, именно в этом и состоит главная особенность юбиляра. Airbus - это не просто фирма, это проект. Индустриальный проект, олицетворяющий объединение Европы.

Успехи Boeing заставили авиастроителей ФРГ и Франции объединиться



Началось все с осознания того, что конкурировать с американцами на быстро растущем мировом рынке гражданских самолетов авиастроители ФРГ и Франции по одиночке не смогут. Такое понимание перспектив отрасли пришло еще в середине 1960-х годов на фоне нарастающей мощи корпорации Boeing.

Вот почему всего через два десятилетия после того, как французское небо очистили от смертоносных гитлеровских "Мессершмиттов", фирма Messerschmitt-Bölkow-Blohm выступила одним из инициаторов объединения конструкторских, технологических и финансовых потенциалов двух стран - и получила поддержку с французской стороны.

Целый ряд западногерманских авиазаводов находился в Баварии, и лидер баварской консервативной партии ХСС Франц Йозеф Штраус активно содействовал сближению с французами. Он и стал первым председателем наблюдательного совета созданного в конце 1970 года консорциума Airbus Industrie.

Создание консорциума - первый шаг на пути к объединению



Для начала была выбрана именно такая "осторожная" организационная форма: консорциум. Не компания в чистом виде, а всего лишь объединение компаний, сохраняющих свою независимость. Слишком необычным представлялся начатый эксперимент - не только в свете недавней истории двух стран, но и потому, что немецкая сторона была представлена совместным предприятием частных фирм Deutsche Airbus, нацеленных на коммерческий успех, а французская - государственным предприятием Aérospatiale, делавшим упор на национальные интересы. Жизнеспособность конструкции со столь разными приоритетами на первых порах вызывала сомнения.

Однако форма консорциума оказалась привлекательной для новых участников. Уже в 1971 году, за полтора десятилетия до вступления Испании в Евросоюз, к Airbus присоединилась испанская авиастроительная компания CASA. А в 1979 году, через шесть лет после начала членства Великобритании в ЕС, четвертым участником стала British Aerospace.

Понадобилось ровно тридцать лет, сопровождавшихся быстрым набором высоты с производственной и коммерческой точек зрения, прежде чем участники консорциума настолько сработались и прониклись доверием друг к другу, что созрели до отказа от этой весьма громоздкой и далеко не всегда эффективной организационной формы.

"Эйрбас" - это и вертолеты, и ракета-носитель Ariane, и военная техника



В 2000 году французские, немецкие и испанские участники проекта преобразовали консорциум Airbus в EADS, в "Европейскую аэрокосмическую и оборонную компанию", и вывели ее на биржу. Британская сторона в виде оборонного концерна BAE Systems передавать созданному акционерному обществу свои активы не стала, однако продолжила сотрудничество с ним в различных формах и сферах. Так, на британских заводах до сих пор делают крылья для аэробусов, хотя из-за "Брекзита" ситуация может измениться.

Название теперь уже самостоятельной компании EADS свидетельствовало о том, что за прошедшие годы поле ее деятельности значительно расширилось. К гражданским аэробусам прибавились военные самолеты (истребитель Eurofighter Typhoon, военно-транспортный A400M), вертолеты, космические спутники, коммерческие ракеты-носители (Ariane), боевые ракеты и другая военная техника.

И все же главным бизнесом компании было и остается гражданское самолетостроение, именно в этой сфере она добилась наибольших успехов и получает наибольшие доходы. Поэтому в конце концов было решено отказаться от неудобоваримого названия EADS, и в 2014 году компания вернула себе свое изначальное имя, ставшее уже всемирно известным брендом: Airbus.

Государственное участие в Airbus сведено к блокирующему пакету



Сегодня 74% акций европейского акционерного общества Airbus SE находятся в свободном обращении на бирже, и эти бумаги (актуальная цена: примерно 90 евро) может приобрести любой инвестор, даже самый мелкий. Франция, Германия и Испания за последние два десятилетия последовательно снижали государственное участие в капитале Airbus, так что теперь они держат только блокирующий пакет в 26%. При этом у французской и немецкой сторон равные доли в 10,9%.

В какой-то момент компания отказалась и от такого пережитка "осторожных" времен консорциума, как паритетное управление, когда должность главы фирмы непременно делили между собой представитель Франции и Германии, и перешла к более эффективному и менее затратному единоначалию. С 2012 года европейским самолетостроителем руководил в качестве генерального директора (CEO) немец Томас Эндерс, в 2019 году его сменил на этом посту француз Гийом Фори.

Такова политическая история авиастроительной компании, ставшей символом успешной промышленной политики в Евросоюзе. Весьма показательная деталь: когда недавно встал вопрос о необходимости развивать в ЕС собственное производство аккумуляторных батарей для электромобилей, чтобы не оказаться в слишком большой зависимости от фирм из Азии и США, в Германии заговорили о том, что в этой сфере "нам нужен новый Эйрбас".

Аэробус A320 обеспечил Airbus мировое лидерство



Однако у юбиляра имеется, естественно, и полувековая технологическая, производственная, коммерческая история - с подъемами и спадами, как это всегда бывает в бизнесе. Самый успешный проект европейского авиастроителя, обеспечивший ему стабильные доходы и выход в мировые лидеры отрасли по количеству выпускаемых самолетов, - семейство среднемагистральных лайнеров A320. Это - рабочие лошадки гражданской авиации, самый востребованный тип пассажирских воздушных судов, способных перевозить от 100 до 220 человек на расстояние приблизительно 6 тысяч километров.

Разработка аэробуса A320 и начало его серийного производства в 1987 году стали ответом на огромный успех американской модели Boeing 737, вышедшей на рынок на 20 лет раньше. Несмотря на такое отставание, европейский авиастроитель сумел достаточно быстро отвоевать себе приблизительно половину мирового рынка среднемагистральных лайнеров.

В 2001 году Airbus впервые получил больше заказов на все типы своих самолетов, чем Boeing. С тех пор эти два производителя из года в год идут ноздря в ноздрю по числу заказанных и выпущенных машин. При этом оба конкурента периодически в той или иной форме получают у себя на родине, в ЕС и США, государственные субсидии, что ведет к разбирательствам в ВТО и даже санкциям.

Сборка аэробусов семейства A320 осуществляется сегодня на трех континентах: в Гамбурге и Тулузе, в китайском Тяньцзине и американском Мобиле. Из-за крушения двух лайнеров B737 Max и последовавшего за этим полуторагодового запрета на эксплуатацию самолетов данной модификации у корпорации Boeing в 2019 и 2020 годах резко сократились заказы и объемы производства, так что в настоящий момент Airbus явно вырвался вперед.

A380 - техническое чудо и маркетинговый просчет



Но и у нынешнего лидера отрасли тоже бывали серьезные неудачи. Наиболее тяжелым коммерческим и имиджевым поражением стал амбициозный проект двухпалубного супер-аэробуса A380. Самое обидное для компании состоит в том, что после первоначальных трудностей и дополнительных финансовых вливаний с технической точки зрения в конце концов все получилось: крупнейший в мире пассажирский самолет в 2005 году не просто полетел - он был запущен в серию и по сей день эксплуатируется несколькими ведущими авиакомпаниями планеты.

Просчет был не конструкторский, а маркетинговый: компания Airbus фатально переоценила глобальный спрос на лайнеры, способные перевозить до 850 пассажиров. Их целесообразно использовать только на маршрутах между несколькими ключевыми хабами, а люди, как выяснилось, предпочитают на менее крупных воздушных судах напрямую, без пересадок лететь в аэропорт назначения. Эпоха самолетов-гигантов подошла к концу.

В Boeing это поняли раньше - и разработали более компактный дальнемагистральный B787 Dreamliner. Впрочем, европейцы весьма быстро переориентировались и оперативно ответили конкуренту моделью A350: она начала поступать заказчикам в 2015 году, спустя менее четырех лет после американского конкурента. Ну, а чудо техники A380 снимут с производства в 2021 году, вскоре после юбилея.

Свое 50-летие Airbus отмечает в условиях вызванного пандемией тяжелейшего кризиса гражданской авиации, а следовательно и пассажирского авиастроения. Понятно, что мировой лидер отрасли ее в любом случае переживет. Но не менее очевидно и то, что в условиях декарбонизации мировой экономики ради защиты глобального климата самолеты должны будут становиться все более экологичными и экономичными. Гибридными? Электрическими? Водородными? Конструкторы и инженеры Airbus уже экспериментируют.