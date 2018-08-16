Число погибших в результате взрыва в столице Афганистана возросло до 48 человек, сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны. По данным ведомства, ранения получили еще 67 человек. Ранее сообщалось о 37 погибших и более 40 пострадавших.
© Reuters / Scanpix

Мощный взрыв прогремел 15 августа во второй половине дня вблизи одного из учебных центров в квартале Даште-Барчи на западе Кабула, имеются многочисленные жертвы. Как сообщило в первые минуты после теракта информационное агентство Pajwok со ссылкой на источники в структурах безопасности Афганистана, в результате взрыва погибли 25 человек, более 30 получили ранения.

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Факт взрыва подтвердил начальник пресс-центра полиции афганской столицы Хашмат Станекзай, не приводя подробностей произошедшего. По его словам, на месте работает следственная группа. Не исключено, что теракт был совершен террористом-смертником.

Напомним, в июле этого года 11 человек погибли, еще 14 получили ранения в результате атаки террориста-смертника близ аэропорта Кабула вскоре после того, как его покинул первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум, вернувшийся на родину после года изгнания. По данным МВД страны, большинство пострадавших - сотрудники полиции. Взрыв большой силы прогремел в толпе сторонников Дустума на окраине воздушной гавани, когда вице-президент на борту бронированного автомобиля, окруженного личной охраной, покидал аэропорт. Сам политик, бежавший в 2017 году в Турцию, не пострадал.

NEWSru.com
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