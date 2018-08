Мощный взрыв прогремел 15 августа во второй половине дня вблизи одного из учебных центров в квартале Даште-Барчи на западе Кабула, имеются многочисленные жертвы. Как сообщило в первые минуты после теракта информационное агентство Pajwok со ссылкой на источники в структурах безопасности Афганистана, в результате взрыва погибли 25 человек, более 30 получили ранения.

Факт взрыва подтвердил начальник пресс-центра полиции афганской столицы Хашмат Станекзай, не приводя подробностей произошедшего. По его словам, на месте работает следственная группа. Не исключено, что теракт был совершен террористом-смертником.

Blast heard in Kabul’s Dasht-i-Barchi area: By nasir Ahamad sidiqi on 15 August 2018 KABUL (Pajhwok): Casualties feared as a suicide blast took place in the Dasht-i-Barchi are of capital Kabul on... read more https://t.co/qx2n7Nnc0z pic.twitter.com/WO13ZtN8Hy— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 15, 2018