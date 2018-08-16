Число погибших в результате взрыва в столице Афганистана возросло до 48 человек, сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны. По данным ведомства, ранения получили еще 67 человек. Ранее сообщалось о 37 погибших и более 40 пострадавших.
© Reuters / Scanpix

Мощный взрыв прогремел 15 августа во второй половине дня вблизи одного из учебных центров в квартале Даште-Барчи на западе Кабула, имеются многочисленные жертвы. Как сообщило в первые минуты после теракта информационное агентство Pajwok со ссылкой на источники в структурах безопасности Афганистана, в результате взрыва погибли 25 человек, более 30 получили ранения.

Статьи по теме:
Боевики подорвали машину с археологами в Афганистане
Германия намерена продолжить высылку нелегалов в Афганистан

Факт взрыва подтвердил начальник пресс-центра полиции афганской столицы Хашмат Станекзай, не приводя подробностей произошедшего. По его словам, на месте работает следственная группа. Не исключено, что теракт был совершен террористом-смертником.

Напомним, в июле этого года 11 человек погибли, еще 14 получили ранения в результате атаки террориста-смертника близ аэропорта Кабула вскоре после того, как его покинул первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум, вернувшийся на родину после года изгнания. По данным МВД страны, большинство пострадавших - сотрудники полиции. Взрыв большой силы прогремел в толпе сторонников Дустума на окраине воздушной гавани, когда вице-президент на борту бронированного автомобиля, окруженного личной охраной, покидал аэропорт. Сам политик, бежавший в 2017 году в Турцию, не пострадал.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Число жертв взрыва в Кабуле превысило 80 человек (2)

Мощный взрыв прогремел в дипломатическом квартале...

Поддерживает ли Россия афганских талибов? (30)

МИД России отверг появившиеся ранее в США заявления о...

СМИ США: поставляет ли Россия оружие "Талибану" в Афганистане (10)

Американская пресса публикует статьи, основанные на...

В мире

В Ливии казнят 45 полицейских, которые служили диктатору Каддафи (5)

Уголовный суд Триполи вынес в среду смертный приговор 45...

Трамп лишил экс-директора ЦРУ Бреннана допуска к секретной информации (2)

В среду на брифинге глава пресс-службы Белого дома Сара...

48 человек погибли во время теракта в Кабуле (1)

Число погибших в результате взрыва в столице...

Бывший командующий войсками НАТО: кибервойска нужны США больше, чем космические (8)

СМИ отмечают, что создание космических войск стало...

СМИ ожидают Путина на свадьбе главы МИД Австрии (25)

Президента России Владимира Путина ждут на предстоящем...

TOP новостей

Министр: повышение цен из-за небольшого рынка в Литве – старая "песенка" торговцев (47)

То, что цены на товары в Литве и других странах...

Вильнюсский привокзальный район изменит свой облик

Вильнюсская мэрия начала процедуру подготовки...

Аудит, проведенный в колонии, вскрыл скандальную информацию о жизни осужденных зимой (1)

Резкое увеличение коммунальных расходов, сотни тысяч...

Погода: приближается новая волна тепла

16 августа и ночью и днем во многих районах, в основном в...

Клайпедский бизнес просит улучшить сообщение с городом

Представители клайпедского бизнеса 16 августа...