В июле 1941 года во время наступления немецких войск советская власть решила уничтожить некоторые документы из киевских архивов. Среди них – статистика населения Украины в годы голода.

Копия этих данных все же сохранилась в Москве, в Российском государственном архиве экономики. Пять лет назад украинские ученые из Института демографии и социальных исследований имени Птухи скопировали и привезли эти документы в Украину. Вместе с коллегами из Университета Северной Каролины и Украинского научного института Гарвардского университета они опубликовали исследование, в котором, ссылаясь на архивные документы, приводят не только количество жертв, но и причины, согласно которым, как они считают, голод в Украине был создан искусственно.

Жертвы Голодомора

Чтобы узнать количество погибших во время голода, ученые реконструировали статистику рождаемости и смертности в Украине между 1927 и 1939 годами. Опираясь на официальную советскую статистику, ученые сделали собственные подсчеты о тогдашней демографии, убрав, по их словам, возможные махинации советской власти со статистикой в те годы.

После определения реальной статистики от числа всех умерших в годы Голодомора отняли количество тех, кто умер своей смертью. Ученые выяснили, что:

Во время голода в 1932 году в Украине погибли 250 тысяч человек.

В 1934 году, когда считалось, что голод закончился, – 160 тысяч человек.

В 1933 году погибли 3 миллиона 530 тысяч человек.

За это время из-за голода не родились около 600 тысяч детей.

Таким образом, подсчитали ученые, Украина потеряла около 4,5 миллионов людей.

Искусственный голод

В своем исследовании ученые пытаются доказать, что голод в Украине был создан искусственно.

Во-первых, пишут ученые, засухи и неурожаи, которые можно назвать причинами голода в стране, случались в Украине и раньше, но никогда до этого не приносили столько жертв.

Во-вторых, 90 процентов всех смертей приходится на 1933 год. В течение шести месяцев погибли около 3 миллионов людей. Пик смертей приходится на июнь, когда за сутки умирали до 28 тысяч людей. Так массово и быстро от естественного голода не погибали нигде и никогда в мире, утверждают ученые.

В-третьих, не все регионы Украины пострадали от голода одинаково. Во время голода 1921-1923 и 1946-1947 годов больше всего страдали жители украинского юга, где традиционно случалась засуха и, соответственно, неурожай. Но в 1933 году большинство людей погибли от голода не на юге, а в центре страны.

Ученые утверждают: массовая смертность – это следствие жестких репрессий и реквизиции еды, а не засух и неурожаев.

Голод вне Украины

Ученые также провели расчеты количества жертв голода в России и Казахстане.

Согласно этим данным, больше всего людей погибли в Украине. В России погибших несколько меньше – 3 миллиона 265 тысяч. В Казахстане – 1 миллион 258 тысяч.

Но если соотнести количество жертв с численностью населения страны, станет понятно, что ситуация в Казахстане была наихудшей. Там, по подсчетам ученых, погибли более 22 процентов жителей страны. В Украине – более 13 процентов, в России – чуть более 3 процентов.

По словам ученых, массово от голода в России люди гибли лишь в определенных регионах. В частности, на Кубани, где около 50 процентов жителей были украинцы. Много жертв также среди немцев Поволжья.