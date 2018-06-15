Переговоры Гутерриша с Путиным в Москве запланированы на 20 июня. Кроме того, 69-летний португалец посетит в российской столице матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Марокко.
Как отмечается в письме, ситуация с Сенцовым требует незамедлительного решения. "Вовлеченность ООН в урегулирование этих проблем приветствуется, и мы будем поощрять дальнейшие шаги для облегчения тяжелого положения, в котором находятся все незаконно задержанные", - подчеркивается в документе.
Послание передал постпред Украины
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко 14 июня передал Гутерришу послание, а также список с именами содержащихся в России украинских политзаключенных, включая антифашиста Александра Кольченко, историка Станислава Клыха и политика Николая Карпюка.
Олег Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году, в августе 2015-го был приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. Александр Кольченко был приговорен по тому же делу к 10 годам лишения свободы. Во время прямой линии 7 июня Путин уклонился от ответа на вопрос, возможен ли обмен Сенцова на задержанного в Украине журналиста Кирилла Вышинского.
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