Переговоры Гутерриша с Путиным в Москве запланированы на 20 июня. Кроме того, 69-летний португалец посетит в российской столице матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Марокко.

Как отмечается в письме, ситуация с Сенцовым требует незамедлительного решения. "Вовлеченность ООН в урегулирование этих проблем приветствуется, и мы будем поощрять дальнейшие шаги для облегчения тяжелого положения, в котором находятся все незаконно задержанные", - подчеркивается в документе.

Послание передал постпред Украины

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко 14 июня передал Гутерришу послание, а также список с именами содержащихся в России украинских политзаключенных, включая антифашиста Александра Кольченко, историка Станислава Клыха и политика Николая Карпюка.

Олег Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году, в августе 2015-го был приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. Александр Кольченко был приговорен по тому же делу к 10 годам лишения свободы. Во время прямой линии 7 июня Путин уклонился от ответа на вопрос, возможен ли обмен Сенцова на задержанного в Украине журналиста Кирилла Вышинского.