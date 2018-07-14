Инцидент произошел вечером 13 июля. Лайнер следовал из Дублина в хорватский город Задар. На его борту находились 189 пассажиров. После приземления во Франкфурт-Хан 33 человека были госпитализированы. Остальные пассажиры провели ночь в аэропорту - их планируется отправить другим рейсом позже в субботу.
По предварительным данным, в салоне самолета упало давление. Сейчас выясняется, что стало причиной этого инцидента. "Это может занять какое-то время", - заявил представитель полиции Германии. В аэропорту и авиакомпании инцидент пока не прокомментировали.
33 пассажира Ryanair госпитализированы в Германии из-за проблем с давлением в салоне
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