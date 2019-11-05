30 лет без Берлинской стены. Как 22 тысячи незнакомцев создали арт-объект

Несколько месяцев в туристических местах Берлина волонтеры собирали глиняные слепки рукопожатий.
Каждый из них символизирует день, прошедший с момента падения стены — к 9 ноября 2019 года их станет 10 957.
Таким образом, в создании инсталляции поучаствовали почти 22 тысячи незнакомцев из разных стран мира.
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