Несколько месяцев в туристических местах Берлина волонтеры собирали глиняные слепки рукопожатий.
Каждый из них символизирует день, прошедший с момента падения стены — к 9 ноября 2019 года их станет 10 957.
Таким образом, в создании инсталляции поучаствовали почти 22 тысячи незнакомцев из разных стран мира.
Microsoft в Японии попробовал давать выходные по пятницам. Производительность выросла
Четырехдневный рабочий день повышает продуктивность...
30 лет без Берлинской стены. Как 22 тысячи незнакомцев создали арт-объект
Почти 30 лет назад рухнула Берлинская стена — столица...
Джонсон задержал выход доклада о возможном вмешательстве России в референдум по Brexit (2)
Комитет по разведке и безопасности британского...
ООН сообщила более чем о 3300 убитых за годы конфликта в Донбассе (34)
В ходе конфликта в украинском регионе Донбасс ,...
Трамп вмешался в британскую политику накануне парламентских выборов (8)
Трамп призвал Бориса Джонсона объединиться с...
TOP новостей
Министерство готовит новую методику подсчета стоимости техосмотра: услуга подорожает (40)
Министерство транспорта и коммуникаций Литвы до конца...
Луиза, которую в свое время увезли в США, спустя 25 лет ищет справедливости: ребенок - не игрушка (7)
Вместо беззаботного детства – мечты о светлом будущем....
Сквернялис о своем состоянии: поминок не будет
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в фейсбуке...
Десятки тысяч жителей Литвы получат письма "Содры": люди не обращаются за выплатами
Фонд социального страхования (" Содра ") напоминает, что...
В Жирмунай начинаются перемены: комплексное обновление квартала
В вильнюсском микрорайоне Жирмунай начинают...