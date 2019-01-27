"Проевропейский манифест", как его называет DW, опубликовали французская газета Libération и британская Guardian.

Среди подписантов - лауреаты Нобелевской премии по литературе Орхан Памук, Светлана Алексиевич, Герта Мюллер, Эльфрида Елинек, Марио Варгас Льоса, писатели Салман Рушди, Людмила Улицкая, Милан Кундера, Иэн Макьюэн.

Манифест был написан по инициативе французского политического журналиста и философа Бернара-Анри Леви. По мнению авторов, Европа стоит перед невиданным с 30-х годов прошлого века вызовом. Главная угроза для нее исходит от "опьяненных негодованием лжепророков" - популистов, призывающих восстановить "национальный дух" и "утраченную идентичность", отмечается в обращении.

По мнению подписантов, Европа уязвима для "все более наглого вмешательства хозяина Кремля" и "разваливается на наших глазах" как идея.

Без "нового духа сопротивления" выборы в Европейский парламент грозят стать "величайшей известной нам катастрофой", "победой разрушителей", "взрывом ксенофобии и антисемитизма", "большой бедой", говорится в манифесте.

Авторы письма призывают встать на защиту Европу, которая, несмотря "ошибки, промахи, а подчас и трусость, остается маяком" для всех свободных людей.

Guardian отмечает, что большинство наблюдателей прогнозируют рост поддержки популистских, националистических и антимигрантских партий на майских выборах в Европарламент. Многие из них уже добились значительных успехов на национальных выборах.

В конце декабря глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер высказал опасения относительно возможного вмешательства извне в европейские выборы. Он отметил, что Европа недостаточно к этому подготовлена, а также упомянул "троллей" и хакеров из России и Китая.

Замглавы Европейской комиссии Андрус Ансип назвал Россию основным источником дезинформации во время выборов и референдумов в европейских странах.