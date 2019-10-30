Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США 23-26 сентября обошлась 7,3 миллиона гривен (более 252 тыс. евро). Это в два раза больше, чем Зеленский потратил на визит в Канаду.
V.Zelenskis susitiko su D.Trumpu
© AFP / Scanpix

Для обеспечения визита ГУД выделило на командировочные делегации 73,6 тыс. долларов и 119 тыс. гривен (7 100 евро), на авиаперевозки - 3 млн 883,4 тысячи гривен (140 тысяч евро), на оплату гостиницы - 56,7 тыс. долларов, суточные расходы делегации - 6,4 тыс. долларов.

В состав официальной делегации президента и первой леди вошли 22 человека.

В программе визита Зеленского сообщается, что президент в Нью-Йорке остановился в гостинице "Park Hyatt". Отель находится недалеко от Центрального парка и Таймс-сквер.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 23-26 сентября находился с рабочим визитом в США, где участвовал в заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках визита Зеленский выступил с трибуны ГА ООН и встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Статьи по теме:

Трамп назвал Зеленского "новым президентом России" (17)

Президент США Дональд Трамп назвал украинского...

Зеленский отрицает давление Трампа на него (4)

Дональд Трамп не пытался шантажировать Владимира...

Трамп раскритиковал Европу за то, что он считает недостаточной поддержкой Украины

В июльском телефонном разговоре с президентом Украины...

Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон (41)

Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за...

В мире

Дания одобрила "Северный поток - 2" (1)

Министерство по проблемам климата и энергетики Дании...

Посольства Израиля прекратили работу по всему миру

По данным профсоюзов, министерство финансов Израиля...

252 тысячи евро: на что ушли деньги во время поездки Зеленского в США

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в...

Украинские жители могут отказаться от отопления (1)

Порядок перехода на индивидуальную систему отопления...

В Microsoft заявили о крупной атаке российских хакеров на антидопинговые организации (1)

Корпорация Microsoft заявила об атаке российских хакеров...

TOP новостей

Аустея Ландсбергене за счет одного ребенка получает 860 евро чистой прибыли в год (121)

Количество детей, посещающих детские сады Vaikystės sodas и...

Пожарный рассказал о своем опыте: в банке увидели мои доходы и стали смеяться (39)

Пожарный из Шештокай Роландас Чепла собирает чемодан и...

Литва примет участие в делах о Nord Stream в Общем суде ЕС

Литовское правительство в среду приняло решение...

Глава МИД Литвы встретился с президентом Украины: Зеленский искренне хочет мира (118)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...

Литва начинает эксперимент: с пятницы вся выпечка и печенье должны измениться (5)

Государственная продовольственно-ветеринарная служба...