252 тысячи евро: на что ушли деньги во время поездки Зеленского в США

Для обеспечения визита ГУД выделило на командировочные делегации 73,6 тыс. долларов и 119 тыс. гривен (7 100 евро), на авиаперевозки - 3 млн 883,4 тысячи гривен (140 тысяч евро), на оплату гостиницы - 56,7 тыс. долларов, суточные расходы делегации - 6,4 тыс. долларов.
В состав официальной делегации президента и первой леди вошли 22 человека.
В программе визита Зеленского сообщается, что президент в Нью-Йорке остановился в гостинице "Park Hyatt". Отель находится недалеко от Центрального парка и Таймс-сквер.
Напомним, что президент Владимир Зеленский 23-26 сентября находился с рабочим визитом в США, где участвовал в заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках визита Зеленский выступил с трибуны ГА ООН и встретился с президентом США Дональдом Трампом.
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