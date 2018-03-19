9 августа 1999 года Борис Ельцин назначил Владимира Путина премьер-министром России. В 2000 году Путин впервые стал президентом России и с тех пор оставался у власти.

Кем были в то время лидеры других стран мира? Русская служба Би-би-си собрала самые интересные истории.

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