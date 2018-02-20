Беженцы, которых рано утром 19 февраля обнаружили и спасли сотрудники береговой охраны, утверждают, что на родине они подвергаются преследованию со стороны режима Эрдогана и могут попасть в тюрьму. "Все они доставлены в центр приема беженцев и мигрантов для регистрации", — отмечается в сообщении.

После попытки военного переворота в июле 2016 года в Турции были арестованы более 50 тысяч человек, работы лишились более 140 тысяч госслужащих, в числе которых — военные. Анкара полагает, что ответственность за заговор лежит на оппозиционном исламском проповеднике Фетхуллахе Гюлене, который проживает в США. Его сторонники подвергаются репрессиям со стороны властей.

На прошлой неделе в пограничной реке Эврос погибла 37-летняя женщина, которая пыталась бежать от преследования в Грецию. Вместе с ней утонули двое детей трех и 11 лет.

EuroNews приводит свидетельства одного из беженцев, который находился в лодке с погибшей семьей.

Бывший предприниматель Фатих Ясар был арестован после неудавшегося переворота и провел за решеткой 14 месяцев. Его банковские счета были арестованы. Он решил бежать из страны и обратился к контрабандистам. В первый раз он заплатил за то, чтобы попасть в Грецию, 2000 евро, но контрабандисты исчезли вместе с деньгами. За переправу через реку Эврос на прошлой неделе он заплатил 1500 евро.

В полночь Ясар прибыл на условленное место в Эдирне и увидел две семьи, которые должны были плыть вместе с ним. Это были учитель Фахреттин Доган, его жена Асли и двухлетний сын Ибрагим Селим, а также еще один педагог Угур Абдуррецак, его жена Айсе и два мальчика, трехлетний Халил и 11-летний Абдулкадир.

Беженцы в сопровождении одного из контрабандистов погрузились в лодку. У них не было спасательных жилетов, а лодка была такой маленькой, что люди начали просить разделить их на две группы, однако контрабандист отказался. Из-за сильного течения контрабандист несколько раз терял контроль и лодка начинала вертеться на стремнинах. А у самого греческого берега по борту сильно ударила ветка дерева. От удара надувная лодка разорвалась, и люди оказались в воде.

"Все произошло в мгновение ока. Я не мог понять, что происходит. Когда мы погрузились в воду, стало так холодно, что я чувствовал, как у меня стынет сердце. Я не мог двигаться, было невыносимо холодно. Я наглотался воды. Когда лодка затонула, я слышал только голос, кричащий "Аллах" — вспоминает Ясар.

Мужчина пытался выбраться из воды, хватаясь за ветви деревьев, однако сильное течение сносило его вниз. Один раз предпринимателю удалось зацепиться левой рукой, а правой схватить одного из оказавшихся рядом людей. В темноте он не мог разглядеть, кого именно. Затем тонущих беглецов разделило. Через какое-то время Ясару удалось выбраться на берег. Он увидел, что контрабандисту тоже удалось спастись, однако тот тут же сбежал.

"Я плакал и думал о том, что не смог спасти детей. Эти дети могли быть моими собственными", — вспоминает бывший предприниматель.

Он пытался позвать кого-нибудь на помощь. На крики отозвался военный патруль с турецкого берега реки. Солдаты ответили, что не могут ничем помочь людям, оказавшимся на греческой стороне. Впоследствии турецкие власти обнаружили три тела — Айсе Абдуррецкаку и двух ее сыновей. О судьбе четырех других пассажиров лодки ничего не известно.

Фатих Ясар был доставлен в лагерь беженцев, где его обвинили в незаконном въезде в страну. Он приговорен к четырем месяцам тюрьмы условно и штрафу в размере 1500 евро. Сейчас он подал прошение о предоставлении убежища. Ответа от греческих властей он ожидает в доме своих друзей в Афинах. В Турции у Ясара остались жена и двухлетний сын.