Отмечается, что в Крыму весной 2019 года прошла "девятая призывная кампания", в рамках которой заявлено о "призыве" 3400 человек, из которых в Крыму - 2800 человек, а в Севастополе - 600 человек).
"В 2019 году было возбуждено 20 новых уголовных дел по ст. 328 УК РФ за уклонение от воинской службы в Вооруженных силах РФ. В 17 из них вынесен приговор, еще 3 - на рассмотрении", - говорится в сообщении.
В частности, в июле вынесено пять приговоров по этой статье. Всего таких дел в отношении крымчан открыто минимум 69.
Всего с начала оккупации в армию РФ "призвали" около 18 тысяч 900 жителей Крыма, включая Севастополь. В Крымской правозащитной группе напоминают, что "призыв" крымчан в армию РФ грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, в частности ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции). А перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции.
Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины выражает Российской Федерации решительный протест в связи с осуществлением призыва в армию жителей оккупированных Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь.
Трамп анонсировал закон о смертной казни для виновных в массовых убийствах в США (2)
Президент США Дональд Трамп 5 августа анонсировал...
США заморозили активы правительства Венесуэлы (2)
Президент США Дональд Трамп заморозил все активы...
17 крымчанам вынесли приговоры за уклонение от службы в армии РФ (4)
В 2019 году в незаконно аннексированном Крыму российские...
Испанская прокуратура завела дело на российского олигарха (1)
Прокуратура Испании подозревает российского олигарха...
TOP новостей
За уличные туалеты в Литве будут штрафовать, времени остается все меньше (2)
Литва до 2022 года намерена осуществить директиву о...
Литва требует непризнания российских паспортов жителей Донбасса в ЕС (110)
Литовские дипломаты стремятся к тому, чтобы российские...
В столице Литвы не хватает учителей, классы переполнены (5)
Лето еще не закончилось, а ситуация в сфере...
В Вильнюсе снята памятная доска поэту Вальсюнене (40)
В Вильнюсе во вторник утром была снята памятная доска...
Вильнюсский муниципалитет вернул вывезенные вещи в дом Зуокасов (6)
Вывезенные из дома Зуокасов 31 июля вещи, принадлежащие...