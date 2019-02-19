16 американских штатов подали иск против администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.
Donaldas Trumpas
© Reuters

Местные власти, включая руководство штатов Калифорния и Нью-Йорк, выступили против президента из-за объявленного им режима ЧП в стране. Трамп пошел на такой шаг, чтобы выбить из конгресса восемь миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

По мнению представителей штатов, глава государства не обладает полномочиями перенаправлять средства из бюджета в обход парламента.

Иск подан в окружной суд Сан-Франциско.

В конце января Трамп подписал принятый Конгрессом временный бюджет ряда ведомств до 15 февраля. Ранее разногласия между президентом и законодателями по поводу стены на мексиканской границе и ее финансирования привели к рекордно долгому шатдауну — частичной приостановке работы американского правительства.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

CBS: Трамп уволил бывшего главу ФБР из-за открытых против него дел (2)

Бывший исполняющий обязанности главы ФБР Эндрю Маккейб...

Феномен Трампа? За два года солгал 8158 раз, но не всех это волнует  ученый объяснил причину (55)

Гибридные угрозы, манипулирование решениями...

Politico узнал стоимость усилий Блумберга лишить Трампа второго срока (2)

Основатель одноименного информагентства, бывший мэр...

В мире

Кто поборется с Трампом? Берни Сандерс объявил об участии в выборах

Сенатор Берни Сандерс объявил о намерении побороться...

MediaIte: Иванка Трамп не стала аплодировать Меркель (1)

Дочь и советник президента США Иванка Трамп не стала...

В ночь на среду будет главное суперлуние года: большая снежная луна

В ночь с 19 на 20 февраля жители Земли будут наблюдать...

Программы кандидатов в президенты Украины: легкие наркотики и мясо каждый день (1)

Каждый из 44 кандидатов на пост президента Украины...

Порошенко закрепил в Конституции курс на вступление Украины в НАТО и ЕС (3)

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон,...

TOP новостей

Глава Центробанка: Литва переживает золотой век (22)

Глава Центробанка Литвы Витас Василяускас считает,...

В Литве увеличивается число миллионеров: пользу должны ощутить все (88)

В Литве у нескольких сот человек владеют имуществом на...

Vilnius Outlet Vilnius Outlet Vilnius Outlet

У Ogmios miestas появится брат-близнец: в Вильнюсе построят огромный дисконтный центр (10)

Через несколько лет в Вильнюсе, у западной объездной...

Новый поворот в истории Национального стадиона: правительство обсуждает отказ от финансирования (12)

Министры финансов и внутренних дел Литвы 19 февраля...

Подписаться за кандидата в президенты можно и по интернету, но нужно проявить терпение (1)

Жители Литвы массово пытаются подписаться за...