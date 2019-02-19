16 американских штатов подали иск против администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.
Donaldas Trumpas
© Reuters

Местные власти, включая руководство штатов Калифорния и Нью-Йорк, выступили против президента из-за объявленного им режима ЧП в стране. Трамп пошел на такой шаг, чтобы выбить из конгресса восемь миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

По мнению представителей штатов, глава государства не обладает полномочиями перенаправлять средства из бюджета в обход парламента.

Иск подан в окружной суд Сан-Франциско.

В конце января Трамп подписал принятый Конгрессом временный бюджет ряда ведомств до 15 февраля. Ранее разногласия между президентом и законодателями по поводу стены на мексиканской границе и ее финансирования привели к рекордно долгому шатдауну — частичной приостановке работы американского правительства.

Lenta.ru
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