Местные власти, включая руководство штатов Калифорния и Нью-Йорк, выступили против президента из-за объявленного им режима ЧП в стране. Трамп пошел на такой шаг, чтобы выбить из конгресса восемь миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

По мнению представителей штатов, глава государства не обладает полномочиями перенаправлять средства из бюджета в обход парламента.

Иск подан в окружной суд Сан-Франциско.

В конце января Трамп подписал принятый Конгрессом временный бюджет ряда ведомств до 15 февраля. Ранее разногласия между президентом и законодателями по поводу стены на мексиканской границе и ее финансирования привели к рекордно долгому шатдауну — частичной приостановке работы американского правительства.