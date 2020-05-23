150 000 иностранцев не пустили в ФРГ из-за пандемии COVID-19

150 000 отказов получили иностранцы на въезд в Германию из-за отсутствия уважительной причины с начала действий пограничного контроля, сообщило информагентство dpa в субботу, 23 мая, со ссылкой на данные Федеральной полиции. Контроль на границах Германии с Австрией, Францией, Данией, Люксембургом и Швейцарией был введен 16 марта министром внутренних дел ФРГ Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer) для сдерживания распространения пандемии коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего смертельно опасное легочное заболевание COVID-19.
Федеральная полиция за это время, благодаря пограничному контролю, обнаружила более 3100 разыскиваемых лиц и около 500 разыскиваемых предметов, смогла исполнить 581 ордер на арест, выявила 130 нарушений закона об оружии и более 800 нарушений закона о наркотиках.
С 16 мая проверки прекращены на границе с Люксембургом. На границах с Австрией, Францией и Швейцарией контроль будет осуществляться по крайней мере до 15 июня. Для въезда в Германию нужно назвать причину, это может быть работа или визит к родственникам.
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