15. Слоны могут определить ваш пол, возраст и этническую принадлежность по голосу

14. Акулята уплывают от своих матерей сразу после рождения, чтобы не быть съеденными ими же

13. Ленивцам может потребоваться месяц, чтобы полностью переварить 1 съеденный лист. А на землю они спускаются раз в неделю по нужде

12. Некоторые черепахи могут дышать под водой и перезимовать там. Это называется “клоакальное дыхание” (если грубо — “дышать попой”)

11. Медленный лори — единственный вид ядовитых приматов. Железа на руке этих милашек производит секрет, который в сочетании со слюной проявляет свою токсичность. Их укусы могут вызвать у людей анафилактический шок и даже смерть

10. Полосатый окрас зебры действует как естественный репеллент. Однородный черный, коричневый, серый или белый цвета привлекают намного больше слепней

9. Глаза северного оленя меняют цвет в разные сезоны с золотого на синий, приспосабливаясь к экстремальным изменениям уровня освещенности в окружающей среде

8. У людей около 9 000 вкусовых рецепторов, у собак — около 1 700. Более того, собаки не могут различать виды мяса, хотя распознают мясные и немясные продукты

7. У выдр самый толстый мех в мире. Считается, что у них до 1 млн волос на квадратный дюйм. Их мех состоит из 2 слоев и предназначен для удержания слоя воздуха рядом с кожей, чтобы она не промокла

6. Оказывается, белки имеют сильный материнский инстинкт. Исследование, проведенное в Университете Гвельфа, показало, что белки могут принять осиротевших детенышей своих покойных членов семьи

5. По словам исследователей из Школы психологии Университета Лестера, коровы производят больше молока, слушая спокойную музыку

4. В горбах верблюдов хранится не вода, а жир, который необходим не только для адаптации к жаркому климату, но и на случай голодания животного

3. Если страус чувствует угрозу, он не прячет голову в песок, а падает на землю и тихо лежит

2. Квокки любят тусоваться вместе. В отличие от некоторых других млекопитающих они обычно не борются за еду или партнеров

1. Дельфины — одни из немногих животных, у которых тоже есть прелюдия