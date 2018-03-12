"В космическом масштабе история человечества так же коротка, как мгновение ока. Ужав все 13,8 миллиарда лет до десяти минут, мы показали, насколько мы молоды и насколько велика наша Вселенная. Начиная с Большого взрыва и заканчивая появлением человека разумного, мы прослеживаем время со скоростью 22 миллиона лет в секунду, строго придерживаясь современного научного понимания", — отмечается в пояснении к видео.

В ролике использовались медиаматериалы из открытых источников, в том числе NASA, Voyage of Time, Cosmic Voyage, Wonders of the Universe и других.