"В космическом масштабе история человечества так же коротка, как мгновение ока. Ужав все 13,8 миллиарда лет до десяти минут, мы показали, насколько мы молоды и насколько велика наша Вселенная. Начиная с Большого взрыва и заканчивая появлением человека разумного, мы прослеживаем время со скоростью 22 миллиона лет в секунду, строго придерживаясь современного научного понимания", — отмечается в пояснении к видео.
В ролике использовались медиаматериалы из открытых источников, в том числе NASA, Voyage of Time, Cosmic Voyage, Wonders of the Universe и других.
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